搭華航就能喝聯名特調啤酒！中華航空攜手金色三麥與BLAH BLAH Bar，共同推出全新空中時尚酒吧概念，將調酒帶上三萬五千英呎的高空。全航線、全艙等旅客明年1/1起即可在飛機上喝到二款專屬罐裝調酒「花粉假期」與「紫雲漫旅」。這次合作以華航企業識別色為靈感，從包裝設計到口味都經過嚴格調配，讓旅客無論是起飛或返台，都能在飛行途中享受微醺氛圍。



▲中華航空、BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥聯名調酒推出兩款口味/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



SUNMAI金色三麥以獨特的風味敘事，旗下的自助調酒吧BLAH BLAH Bar則是以城市為靈感研發特色酒款，展現其釀酒實力。這次和華航跨界合作，推出兩款水果調酒，去程飛機上提供「花粉假期」，以百香果與屏東檸檬為基調，酸甜爽口的粉紅酒體猶如假期般令人愉悅。



▲中華航空、BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥聯名調酒全航線、全艙等免費喝/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

中華航空、BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥聯名調酒

而回程班機供應「紫雲漫旅」則是融合黑醋栗與南投烏龍茶的香氣。兩款調酒酒精濃度均為4%，並以伏特加為基底，不同香氣的酸甜調酒，更完美契合華航旅客的高空微醺需求，但要記得跟空姐詢問才能順利喝到。首波將在明年1/1於台北(桃園)出發的班機搶先供應；2/1起則是松山、高雄旅客也能輕鬆喝到。除了飛機上限定，預計明年四月也將在華航 eMall 商城獨家開賣，不用飛也能品嚐到專屬的微醺滋味。▲中華航空飛機餐聯名調酒免費喝/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為迎接這次跨界新品登場，華航、金色三麥與BLAH BLAH Bar將陸續推出三大活動，包含空中調酒體驗、會員專屬優惠以及週年慶抽獎活動。旅客可於機上品嚐調酒後拍照打卡，有機會抽中亞洲區域線來回機票；帶著收藏的調酒杯墊到指定門市消費，還能兌換免費啤酒或享折扣，盡情享受微醺的質感假期。推薦閱讀： IG爆紅東京夢幻酒吧！全球調酒迷都來朝聖「Bar Centifolia」，每杯調酒都是一場表演。 ▲中華航空飛機餐聯名優惠活動/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

口味：花粉假期、紫雲漫旅二款罐裝調酒。

通路：華航全航線、全艙等免費供應。計畫2025年4月起於華航 eMall 商城獨家上架。



中華航空、BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥聯名優惠

2025/01/01~01/31

空中調酒體驗

1. 於BLAH BLAH Bar 拍照打卡上傳到 BLAH BLAH Bar 粉絲專頁或華航粉絲專頁或 SUNMAI粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量3張亞洲區域線經濟艙航點來回機票。

2. 機上持調酒照片上傳至 BLAH BLAH Bar 粉絲專頁或華航粉絲專頁或 SUNMAI粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量 3張亞洲區域線經濟艙航點來回機票。

3. 以上合併抽獎。



2025/02/01~02/28

華航會員專屬優惠

1. 中華航空會員在 BLAH BLAH Bar 出示本人華航會員卡號（實體/電子），即可享「8pass」自助取酒卡儲值滿1,000送200。

2. 金色三麥集團APP 會員凡持機上調酒杯墊到 BLAH BLAH Bar 門市，即贈100元「8pass」自助取酒卡乙張。

3. 金色三麥集團APP會員持機上調酒杯墊到金色三麥門市，內用消費滿 1000元免費兌換350ml精釀啤酒一杯。（口味以門市現場為準，兌換後回收杯墊）



2025/03/01~03/31

金色三麥週年慶加碼延長優惠

金色三麥集團APP 會員持機上調酒杯墊到金色三麥門市，內用消費滿1000元可免費兌換350ml啤酒一杯。參加指定週年慶活動，還有機會抽限量3張亞洲區域線經濟艙航點來回機票。（口味以門市現場為準，兌換後回收杯墊）