「Bar Centifolia」是一間席捲IG版面的東京酒吧，主打沈浸式調酒表演，首席調酒師為日本雞尾酒大賽冠軍駒井優三，在吧檯以專業又華麗的方式、製作一杯杯兼具視覺和味覺的調酒。而他如同在黑夜中施展魔法般的調酒神技，吸引了來自全球的調酒愛好者專程前來東京朝聖。



▲▼東京酒吧Bar Centifolia的每杯調酒都有華麗表演/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Bar Centifolia」位於東京地鐵麻布十番站附近的大樓裡，每晚座無虛席、吧台擠滿了前來一睹日本雞尾酒大賽冠軍駒井優三精湛調酒手藝的「觀眾」，他為每一款調酒和無酒精飲品皆精心設計了一套絢麗的視覺饗宴，乾冰、火焰秀等輪番在吧檯登場，令每一名酒客目不轉睛。▲Bar Centifolia由日本冠軍調酒師操刀，每杯都兼具視覺和味覺/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Bar Centifolia的火焰秀席捲IG版面/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝由於「Bar Centifolia」僅有14個座位，而每夜計畫來朝聖的全球調酒愛好者不計其數，建議提早預約。此外，雖然「Bar Centifolia」為無菜單酒吧，但是工作人員的英文能力和服務都相當卓越，並且歡迎大家盡情拍攝，因此不論是調酒迷抑或單純熱愛新奇體驗的旅遊愛好者都能在此度過盡興的一晚。推薦閱讀： 調酒師真的是和尚！超酷的東京酒吧「坊主バー」，有一字經和入棺體驗，調酒「極樂淨土」推薦必點。 ▲▼日本冠軍調酒師駒井優三刀切冰塊同樣吸睛，嚴謹製作每一杯飲品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Bar Centifolia 店家資訊

地址：東京都港区麻布十番1-6-5 ラミューズ麻布十番ビル 6F

電話：03-3478-6228