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調酒師真的是和尚！超酷的東京酒吧「坊主バー」，有一字經和入棺體驗，調酒「極樂淨土」推薦必點。

2024-06-06 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：3,636
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

超酷的東京酒吧，調酒師居然是和尚！「坊主バー」位於新宿區荒木町，距離Metro地鐵丸之內線「四谷三丁目站」步行只要3分鐘。酒吧所有工作人員都是現役和尚，並非為了創造話題而刻意剃光頭，白天他們都在各自的寺院修行。「坊主バー」開業初衷，是希望佛教文化能貼近大眾，並提供一個讓心靈平靜的場所。



「坊主バー」店內天花板上皆為來訪客人在此寫下的「一字經」，每個人都可以免費體驗，抄寫經文裡和自己最有緣分的一個字。而且，每晚九點在「調酒師」的帶領之下，整間客人一起唸心經；此外，若有意願嘗試躺在棺材的感受，也可以花一千日幣報名「入棺體驗」，過程是可以攝影的。

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「坊主バー」的調酒命名皆與佛教文化息息相關，例如：「無間地獄」、「西行」、「寂聽」等，其中最推薦的招牌調酒為「極樂凈土」，雖然暢飲後不會真的前往極樂世界，但至少在一杯調酒的時間，得以好好沉澱心靈，而這裡的每名調酒師都樂於聆聽大家的煩惱，並以佛家的智慧給予建議。


坊主バー推薦

極樂淨土、一字經體驗

坊主バー店家資訊

地址：東京都新宿区荒木町6-42 AGビル2F
電話：03-3353-1032

 

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