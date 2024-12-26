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星巴克落羽松景觀咖啡廳！絕美台北落羽松大道秘境，就在101對面。

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2024-12-26 20:16:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：台北市工務局
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編輯 鄭雅之

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信義區就有落羽松大道！每到天氣轉涼，落羽松就會逐漸由翠綠轉成紅黃色，為秋冬增添夢幻風情。然而想要欣賞絕美落羽松，不用到郊區，在台北101對面的信義22號廣場就種滿數十顆落羽松，小小一片紅褐色落羽松林中，還有一間露天星巴克，堪稱是信義街頭最夢幻的咖啡廳。下次經過不妨點杯星巴克坐在落羽松下享受悠閒時刻。

▲▼信義區落羽松就在微風南山、ATT中間/ 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



平常走過路過、卻從來沒有注意過的話，近日經過微風南山和ATT之間的信義22號廣場，不妨慢下腳步好好欣賞都市中難得的落羽松美景。隨季節變化的迷人落羽松，春夏為嫩綠，入秋後轉為紅褐，冬季更有落葉飄飛的浪漫景象，最佳觀賞期為每年11月至翌年2月。無論是在樹下、還是從天橋上經過，都為信義區上班族日常忙裡偷閒，拍張美照。

▲▼信義22號廣場種滿一片落羽松，最佳觀賞期持續至明年2月/ 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理


在信義22號廣場不僅種滿夢幻落羽松，一旁還有被譽為台北市區最美星巴克，露天座位區在秋冬之際有浪漫落羽松相伴，根本是在最精華的信義區中體驗落羽松景觀咖啡廳，超CHILL的氛圍讓人忍不住微翹班，揪同事到此喝杯星巴克。

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▲▼落羽松景觀星巴克門市/ 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

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