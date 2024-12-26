信義區就有落羽松大道！每到天氣轉涼，落羽松就會逐漸由翠綠轉成紅黃色，為秋冬增添夢幻風情。然而想要欣賞絕美落羽松，不用到郊區，在台北101對面的信義22號廣場就種滿數十顆落羽松，小小一片紅褐色落羽松林中，還有一間露天星巴克，堪稱是信義街頭最夢幻的咖啡廳。下次經過不妨點杯星巴克坐在落羽松下享受悠閒時刻。



▲▼信義區落羽松就在微風南山、ATT中間/ 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

