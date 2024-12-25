抹茶控有藉口喝星巴克了！星巴克再推冬季新品，將先前大熱賣的「維也納風奶香那堤」強勢回歸之外，再加碼推出全新升級的「奶香抹茶那堤」，帶有濃郁奶油香氣的升級版抹茶牛奶，勢必會掀起抹茶控的搶喝風潮。同時，也推出多款草莓系列甜點，是只有冬季才吃得到的酸甜滋味。



▲▼星巴克維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤和草莓甜點開賣 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克冬季新飲料推薦

品項：維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤

開賣日：2024/12/27 全門市回歸



星巴克冬季草莓甜點新品推薦

三溫糖草莓戚風蛋糕 $180

法式經典草莓塔 $160

草莓餅乾可頌 $85

草莓果粒優格飲 $120