抹茶控有藉口喝星巴克了！星巴克再推冬季新品，將先前大熱賣的「維也納風奶香那堤」強勢回歸之外，再加碼推出全新升級的「奶香抹茶那堤」，帶有濃郁奶油香氣的升級版抹茶牛奶，勢必會掀起抹茶控的搶喝風潮。同時，也推出多款草莓系列甜點，是只有冬季才吃得到的酸甜滋味。
▲▼星巴克維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤和草莓甜點開賣 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
風靡海外的「維也納風奶香那堤」於去年首次登台變掀起風潮，這次再度回歸，香濃的香草馬斯卡彭奶油搭上濃縮咖啡和巧克力淋醬，是款幸福感爆棚的飲品。這次，新品「奶香抹茶那堤」是奶油升級版抹茶那堤，加上絲滑的馬斯卡彭奶油泡沫，再撒上可可粉提香，懂喝的星巴克鐵粉還可以客製化加抹茶粉的量，最多可以免費加到8匙，爆濃抹茶建議依個人喜好增加。
▲▼星巴克冬季飲料推薦：維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
除了飲品，星巴克也以草莓為主題，推出四款甜點品項，為冬季增添更多甜蜜。首次亮相的「法式經典草莓塔」，酥脆塔皮與草莓庫利結合，再搭配杏仁蛋糕夾層，酸甜滋味令人驚豔。而經典「三溫糖草莓戚風蛋糕」則以特殊的焦香三溫糖結合新鮮草莓，讓每一口都充滿豐富的層次感。此外，還有「草莓餅乾可頌」與「草莓優格飲」，分別以法國進口可頌和在地草莓果醬製作，無論甜點還是飲品，皆讓草莓愛好者沉醉其中。
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▲▼星巴克草莓塔、三溫糖草莓戚風蛋糕切片開賣 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克冬季新飲料推薦
品項：維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤
開賣日：2024/12/27 全門市回歸
星巴克冬季草莓甜點新品推薦
三溫糖草莓戚風蛋糕 $180
法式經典草莓塔 $160
草莓餅乾可頌 $85
草莓果粒優格飲 $120