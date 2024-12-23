超人氣精品巧克力蛋糕BAC，為了搶攻巧克力甜點控的必吃清，特別推出全新冬季限定甜點，覆盆莓草莓巧克力蛋糕、法式草莓香緹蛋糕，並且BAC選用比利時的頂級巧克力、以及季節限定草莓，加上獨門工藝創造出無與倫比的美味，搶攻甜點控的必吃清單。



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▲▼全新冬季限定甜點，覆盆莓草莓巧克力蛋糕、法式草莓香緹蛋糕 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理



BAC本季推出兩款全新草莓甜點，夢幻的造型與細膩的口感如同童話故事般迷人。「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」選用70%與100%的比利時苦甜巧克力，完美融合新鮮草莓的香甜與覆盆莓的酸美。其核心為特製的巧克力湯種戚風蛋糕，帶來綿密滑順的口感，並保留食材的自然香氣，讓每一口都充滿層次感。而另一款聖誕節限定的「法式草莓香緹蛋糕」，則選用法式香緹奶油，搭配覆盆莓與草莓果餡，打造出雙重滋味的美妙結合。新鮮草莓點綴於蛋糕表面，鮮紅的果實為耶誕佳節增添幸福氣息。▲▼BAC本季推出兩款全新草莓甜點，夢幻的造型與細膩的口感如同童話故事般迷人 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理BAC「法式草莓香緹蛋糕」售價990元，限售至12月31日，並提供6吋的經典尺寸。而「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」則售價同為990元，販售期間延長至2025年3月底，並視草莓供應狀況調整。此外，這款甜點還提供8至14吋的訂製選項，滿足不同場合需求。每款蛋糕都選用大顆飽滿的鮮草莓、濃郁滑順的法式香緹奶油、比利時優質苦甜巧克力以及細膩的莓果內餡，結合輕盈的湯種戚風蛋糕，為甜點控帶來無法抵擋的甜美誘惑。▲▼BAC「法式草莓香緹蛋糕、覆盆莓草莓巧克力蛋糕」售價同為990元 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理

BAC 覆盆莓草莓巧克力蛋糕

售價：6吋990元、8吋1900元、10吋2990元、12吋3990元、14吋5290元

販售期間：即日起～2025年3月底（視草莓供應狀況調整）

通路：全台BAC門市及官網

訂購連結：https://reurl.cc/O5j8dX



BAC法式草莓香緹蛋糕

售價：6吋990元

販售期間：即日起～2024年12月31日

通路：全台BAC門市及官網

訂購連結：https://reurl.cc/O5j8dX