草莓控有新餅乾可以吃了！從小吃喜餅只認紅帽子的話，那絕對不能錯過紅帽子最新推出「1st MEISTER」焦糖夾心餅乾系列，今年冬天強勢祭出「草莓焦糖可可夾心餅乾」，為寒冷冬日增添甜蜜滋味。新品以「栃乙女草莓」為主角，結合北海道奶油與十勝鮮奶油，打造出草莓與可可的多層次口感，每一口都帶來濃郁幸福。無論是為即將到來的春節送禮準備，還是過年與家人團聚分享都超適合。
▲▼草莓餅乾禮盒推薦：紅帽子1st MEISTER草莓焦糖可可夾心餅乾/ 紅帽子 提供、WalkerLand窩客島整理
「1st MEISTER」草莓焦糖可可夾心餅乾特色亮眼，不僅草莓果汁含量高達11.4%，還融入可可百利巧克力與微苦餅乾體，甜而不膩的滋味絕對讓人一試成主顧。每塊餅乾都獨立包裝，方便攜帶與分享，加上典雅的玫瑰花紅色禮盒，讓這款新品不僅美味更兼具儀式感。紅帽子在選材上堅持高品質標準，透過細膩工藝打造每一塊餅乾，是送禮與自用的最佳選擇。
▲▼紅帽子1st MEISTER草莓焦糖可可夾心餅乾果汁含量超過11%/ 紅帽子 提供、WalkerLand窩客島整理
這次紅帽子更在全台各地展開快閃店活動，讓更多粉絲能親身體驗品牌魅力。活動地點包括台中新光三越中港店、高雄左營店彩虹市集，以及台北信義A8的快閃店，時間從12月延續至農曆年後，滿足全台粉絲需求。此外，紅帽子也推出期間限定的線上團購，即使無法親臨現場，也能輕鬆購買這款話題新品。
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▲紅帽子將到新光三越台中中港、台北信義A8、高雄左營快閃/ 紅帽子 提供、WalkerLand窩客島整理
紅帽子「1st MEISTER草莓焦糖可可夾心餅乾」
售價：12入 NT$1,200
線上團購活動：即日起至2025年2月20日11:59止
團購頁面連結：https://p4.groupbuyforms.tw/d8eyw
紅帽子快閃店時間、地點
台中中港店 B2：12/13～1/6
台北信義A8 B2：1/8～1/25
高雄左營店 彩虹市集3F：1/31～2/10
紅帽子品牌概念店
地址：台北市大安區仁愛路3段118巷16號1樓
電話：02-2758-0808
官方網站：https://www.akaibohshi.com.tw/1stmeister/