草莓控有新餅乾可以吃了！從小吃喜餅只認紅帽子的話，那絕對不能錯過紅帽子最新推出「1st MEISTER」焦糖夾心餅乾系列，今年冬天強勢祭出「草莓焦糖可可夾心餅乾」，為寒冷冬日增添甜蜜滋味。新品以「栃乙女草莓」為主角，結合北海道奶油與十勝鮮奶油，打造出草莓與可可的多層次口感，每一口都帶來濃郁幸福。無論是為即將到來的春節送禮準備，還是過年與家人團聚分享都超適合。



▲▼草莓餅乾禮盒推薦：紅帽子1st MEISTER草莓焦糖可可夾心餅乾/ 紅帽子 提供、WalkerLand窩客島整理



紅帽子「1st MEISTER草莓焦糖可可夾心餅乾」

售價：12入 NT$1,200

線上團購活動：即日起至2025年2月20日11:59止

團購頁面連結：https://p4.groupbuyforms.tw/d8eyw



紅帽子快閃店時間、地點

台中中港店 B2：12/13～1/6

台北信義A8 B2：1/8～1/25

高雄左營店 彩虹市集3F：1/31～2/10



紅帽子品牌概念店

地址：台北市大安區仁愛路3段118巷16號1樓

電話：02-2758-0808

官方網站：https://www.akaibohshi.com.tw/1stmeister/