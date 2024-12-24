台北草莓控草莓季吃爆！草莓控每年最期待的草莓季來了，雖然今年草莓產量較以往少，但各家超人氣台北咖啡廳、台北甜點店的經典草莓季甜點依然回歸開賣，這次窩客島蒐羅9間必吃的「台北草莓甜點」，不只有經典草莓千層酥、草莓戚風蛋糕、草莓舒芙蕾鬆餅，甚至還有草莓醬炸雞堡，台北草莓控通通都要知道，不怕草莓季沒草莓吃。



▲台北草莓控必吃9間草莓甜點，不只草莓千層，草莓醬炸雞堡也要吃/ WalkerLand窩客島整理



台北甜點控一定知道千層酥專賣的「午冬甜點」，經典卡士達醬千層酥搭配新鮮草莓，整份酸甜清爽吃完超滿足，也有超人氣的抹茶草莓千層酥以及每年新推出的草莓季新品，台北草莓控都要吃；千層蛋糕愛好者必吃「皮皮手作千層」、「Cun Siou Jia 村秀家」，一層層奶油夾入草莓切片超爽口；而國父紀念館站人氣咖啡廳「Waku ⁺」，這次草莓季除了推出草莓巴斯克乳酪蛋糕、草莓開心果鮮奶茶外，也推出草莓醬炸雞堡、草莓蒔蘿醬炸蝦堡，是草莓控就來挑戰。



▲台北草莓甜點推薦9選，最強草莓千層酥、草莓舒芙蕾鬆餅必吃/ WalkerLand窩客島整理



台北最強草莓千層酥：午冬 5.TUNG

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 午冬 5.TUNG 說：

每一層酥脆的餅皮，都是用上等材料烘焙而成，搭配上濃郁的卡士達醬和酸甜的草莓醬，還要有當季的草莓本人!酥脆的派皮夾著香甜的內餡，整體酸甜清爽不會過於膩口，這個認真好吃啊~絕對是必點選項!



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午冬 5.TUNG

地址：台北市大安區樂利路33號

電話：02-2382-0515

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北市大安區台北午冬甜點｜草莓季開跑! 北台灣最強千層搭草莓 酸甜滋味再升級 排隊也要吃



▲▼台北最強草莓千層酥：午冬 5.TUNG /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理





東區必吃草莓大福舒芙蕾：美好年代

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 美好年代 說：

東區必吃的舒芙蕾鬆餅名店「美好年代」推出了一系列草莓限定甜點，現點現做的舒芙蕾鬆軟蓬鬆，香氣滿滿！「奢華草莓酥舒芙蕾鬆餅」現場手工拉出的糖絲完美增添視覺效果，柔軟的舒芙蕾鬆餅搭配酥脆糖絲。



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美好年代

地址：台北市大安區大安路一段52巷23號

電話：02-2775-3393

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▲▼東區必吃草莓大福舒芙蕾：美好年代 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理





草莓醬炸雞堡草莓控來挑戰：Waku ⁺ burger pasta cafe

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 Waku ⁺ burger pasta cafe 說：

「草莓蒔蘿醬炸蝦堡」🍤🍤香氣濃郁的草莓蒔蘿醬加上酸甜草莓乾與炸蝦，每口都滿足！( 漢堡烙印是 Waku+ 限定！)「生乳酪草莓醬炸雞堡」炸雞外脆內軟，搭配生乳酪草莓醬鹹甜交融，毫無違和感，超級好吃。



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Waku ⁺ burger pasta cafe

地址：台北市大安區光復南路294巷21號

電話：02-2722-9939

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：[ 台北美食 ] Waku ⁺ burger pasta cafe-WakuWaku × Kingjun 草莓季聯名 炸雞堡 草莓巴斯克蛋糕 草莓開心果鮮奶茶



▲▼草莓醬炸雞堡草莓控來挑戰：Waku ⁺ burger pasta cafe，草莓開心果鮮奶茶也必點 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理





千層蛋糕控必吃草莓千層：皮皮手作千層

部落客 女子的休假計劃 造訪 皮皮手作千層 說：

可可千層的升級版，層層堆疊的餅皮中還夾入了大量的草莓切片與店家特製草莓鮮奶油，吃起來酸甜可口，還帶著巧克力香甜苦韻，相當大推。



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皮皮手作千層

地址：台北市南港區東新街116-3號

電話：02-2651-5707

完整介紹由部落客「女子的休假計劃」於窩客島分享：超平價千層蛋糕專賣店只要百元就可以吃到，草莓千層蛋糕也無敵大推



▲▼千層蛋糕控必吃草莓千層：皮皮手作千層 /女子的休假計劃 提供、WalkerLand窩客島整理





吳興街人氣日本草莓布丁：室香

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 室香 說：

冬季限定草莓🍓系列戚風🍰與布丁🍮非常可愛，來自日本草莓🍓又大又甜，布丁軟嫩濃濃香氣很好吃，甜度適中 一口接一口。



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室香

地址：台北市信義區吳興街345巷10號1樓

電話：02-2758-6513

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北 室香 Savour Kaffee｜冬季限定草莓系列戚風與布丁，來自日本草莓又大又甜



▲▼吳興街人氣日本草莓布丁：室香 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理





日式草莓千層蛋糕網友激推：Cun Siou Jia 村秀家

部落客 愛麗絲的奇幻旅程 造訪 Cun Siou Jia 村秀家 說：

位於民權西路站附近的「Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリ」好多人推薦一定要吃的日式水果千層蛋糕，奶油不膩口，吃起來是新鮮水果的甜美滋味，千層吃起來無皮感。



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Cun Siou Jia 村秀家

地址：台北市大同區昌吉街4-1號

電話：02-2595-5871

完整介紹由部落客「愛麗絲的奇幻旅程」於窩客島分享：【台北美食】巷內日式雜貨風人氣千層蛋糕|草莓千層|手做無水布丁|Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリ



▲▼日式草莓千層蛋糕網友激推：Cun Siou Jia 村秀家 /愛麗絲的奇幻旅程 提供、WalkerLand窩客島整理





台北日式喫茶店草莓蛋糕：富富

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 富富 說：

富富特別推出初恋裡的草莓蛋糕，整膜圓圓的放上新鮮草莓，有夠可愛呀！簡單以蛋糕、綿密鮮奶油、新鮮草莓及自製莓果醬組合，整體口味較濕潤。



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富富

地址：台北市中正區開封街一段95巷3號

電話：02-2381-7944

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：開封街新開幕 巷弄裡的浪漫喫茶店 日劇初恋裡的草莓蛋糕



▲▼台北日式喫茶店草莓蛋糕：富富 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理





遼寧街夜市人氣草莓麻糬：黑麻糬

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 黑麻糬 說：

真的不能小看這黑麻糬，我帶回家沒多久就把整盒草莓大福吃光，好罪惡啊！哈～要記得這麻糬不能放隔天，買的時候老闆有提醒當天要吃完。



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黑麻糬

地址：台北市中山區遼寧街79號

電話：0955-578-103

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：每年就等這一波！！季節限定草莓大福必買，台北超人氣麻糬15元起推薦～



▲▼遼寧街夜市人氣草莓麻糬：黑麻糬 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





六張犁站人氣草莓戚風蛋糕：Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室

部落客 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 造訪 Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室 說：

柔軟可愛的草莓蛋糕好吃份量又實在，切開裡面還有酸甜大草莓蛋糕🍓鮮奶油質地也蠻輕盈的。



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Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室

地址：台北市大安區通化街251號

電話：02-2732-5583

完整介紹由部落客「遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃」於窩客島分享：【台北美食】Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室 通化街夜市咖啡廳 大安區六張犁站美食 溫馨街角咖啡廳下午茶 草莓鮮奶油戚風



▲▼六張犁站人氣草莓戚風蛋糕：Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室 /遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 提供、WalkerLand窩客島整理

