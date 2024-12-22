愛店 WakuWaku 與人氣 Kingjun 攜手推出超強草莓季聯名系列餐點！
不僅門面與內部裝潢充滿可愛又吸睛的設計
還有超大草莓蠢兔、拍貼機，以及專屬週邊商品，超適合拍照打卡！
全系列餐點一次介紹給大家 🍓🍓
「草莓蒔蘿醬炸蝦堡」🍤🍤 香氣濃郁的草莓蒔蘿醬加上酸甜草莓乾與炸蝦，每口都滿足！( 漢堡烙印是 Waku+ 限定！)
「生乳酪草莓醬炸雞堡」炸雞外脆內軟，搭配生乳酪草莓醬鹹甜交融，毫無違和感，超級好吃。
「草莓香提烤核桃焦糖法式」法式吐司外酥內軟，搭配草莓香提與核桃增添層次，風味十足！
「草莓鮮奶茶戚風蛋糕」蓬鬆戚風蛋糕淋上鮮奶茶醬，搭配酸甜草莓，完美平衡甜味與果香。
🍓 「草莓巴斯克乳酪蛋糕」濃郁綿密的乳酪口感，散發淡淡草莓香。
「草莓牛奶三溫糖布丁」草莓牛奶風味結合三溫糖布丁，入口軟嫩，讓人一口接一口。
🥛 飲品系列「草莓開心果鮮奶茶」順口不甜膩的草莓鮮奶茶，搭配開心果粒更添咀嚼口感。
「草莓荔枝波波氣泡飲」清爽的荔枝與草莓氣泡飲，還有荔枝波波增加風味，清新解膩。
草莓季期間限定，快來 WakuWaku 和草莓蠢兔一起享受滿滿草莓味的夢幻餐點吧！🍓🍓
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✔️ 生乳酪草莓醬炸雞堡 $290
✔️ 草莓蒔蘿醬炸蝦堡 $290
✔️ 草莓牛奶三溫糖布丁 $140
✔️ 草莓巴斯克乳酪蛋糕 $140
✔️ 草莓鮮奶茶戚風蛋糕 $110
✔️ 草莓香提烤核桃焦糖法式 $290
✔️ 草莓荔枝波波氣泡飲 $150
✔️ 草莓開心果鮮奶茶 $190
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🚉 #捷運國父紀念館站
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