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[ 台北美食 ] 美好年代-東區必吃舒芙蕾推出草莓季 舒芙蕾 甜甜圈 義大利麵 披薩

2024-11-14 18:04:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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[ 台北美食 ] 美好年代-東區必吃舒芙蕾推出草莓季 舒芙蕾

[ 台北美食 ] 美好年代-東區必吃舒芙蕾推出草莓季 舒芙蕾

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東區必吃的舒芙蕾鬆餅名店「美好年代」推出了一系列草莓限定甜點，現點現做的舒芙蕾鬆軟蓬鬆，香氣滿滿！

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「奢華草莓酥舒芙蕾鬆餅」現場手工拉出的糖絲完美增添視覺效果，柔軟的舒芙蕾鬆餅搭配酥脆糖絲、新鮮草莓及草莓鮮奶油，奢華又美味！

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「草莓大福舒芙蕾」以草莓鮮奶油和大福組成，淋上酸甜草莓醬，口感層次豐富。

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「粉紅醬起士瀑布義大利麵」拉起起士瀑布的瞬間超療癒！

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特調起士醬融合甜菜根義大利麵，還有滿滿的干貝與櫛瓜，蠻好吃的。

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草莓布丁Q彈滑嫩，與草莓酥相互搭配，風味更加成！

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還有草莓鮮奶茶和可愛的草莓甜甜圈拿鐵等限定飲品喔！

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草莓季 11／23 上市 🍓🍓

✔️ 草莓大福舒芙蕾鬆餅 $320

✔️ 奢華草莓酥舒芙蕾鬆餅 $360

✔️ 草莓奶霜小圈圈 $280

✔️ 草莓布丁 $200

✔️ 粉紅醬起士瀑布義大利麵 $350

✔️ 草莓鮮奶茶 $180

✔️ 草莓甜甜圈拿鐵 $180

✔️ 焦糖鮭魚披薩 $330

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📍 台北市大安區大安路一段52巷23號

🚉 #捷運忠孝復興站

☎️ 02-2775-3393

🕰 12:00-20:30

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