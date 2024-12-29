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關島最強海景飯店「The TSUBAKI Tower」超大無邊際泳池！免費喝星巴克、私有海灘超愜意。

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2024-12-29 21:34:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」超大無邊際泳池！免費喝星巴克、私有海灘超愜意。地點位於關島杜夢灣北端，自2020年開幕以來，迅速成為全球旅客心中的夢幻度假地標。以其壯麗的太平洋海景、無與倫比的服務水準，以及結合查莫洛文化與現代設計的空間，讓不少前來度假的旅客指定要住這間。
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」地點位於關島杜夢灣北端，超大無邊際泳池必拍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」地點位於關島杜夢灣北端，超大無邊際泳池必拍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」地點位於關島杜夢灣北端，超大無邊際泳池必拍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



作為關島最新且最具話題性的五星飯店之一，關島海景飯店「The TSUBAKI Tower」地點在杜夢灣北端，同時也位於 Gun Beach 的制高點，可以直接眺望杜夢灣。這邊擁有 340 間現代風格的客房，每間客房皆設有面向大海的私人陽台，加上開門電動窗簾直接打開的設計，入住會驚呼連連。

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▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」擁有 340 間現代風格的客房，每間客房皆設有面向大海的私人陽台 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」擁有 340 間現代風格的客房，每間客房皆設有面向大海的私人陽台 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」擁有 340 間現代風格的客房，每間客房皆設有面向大海的私人陽台 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

大家住這不僅可以在寬敞的客房內感受極致奢華，房間內的Mini Bar也無需額外付費，還會附上星巴克咖啡膠囊，讓大家就算待在飯店也能享受。而這邊「無邊際泳池」更是打卡地標！可以直接望向整個太平洋美景，還能搭配藍天白雲。而這邊私人海灘是和日航飯店共用，可以在飯店門口搭接駁車抵達。
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」房間內還都會附上星巴克咖啡膠囊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」房間內還都會附上星巴克咖啡膠囊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」房間內還都會附上星巴克咖啡膠囊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


而這邊飯店地理位置便利，步行 15 分鐘即可抵達DFS免稅店，附近也鄰近水晶教堂等熱門景點。館內提供多樣化的餐飲選擇，從地道的查莫洛料理到國際美食一應俱全，並設有多個酒吧，讓旅客在享受美景的同時，品嚐世界一流的飲品。如果想來關島體驗當地文化與現代奢華的結合，那麼選這間飯店準沒錯。

▲▼關島五星級海景飯店「The TSUBAKI Tower」房間內還都會附上星巴克咖啡膠囊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

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關島五星級海景飯店 The TSUBAKI Tower

地址：241 Gun Beach Road, Tumon, 96913

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