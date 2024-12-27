新北狗狗餐廳「遛遛灣」低消只要300元，一次6隻大狗陪你玩！餐廳位在新北中和，靠近捷運中原站；來這邊不僅可以有和活潑大狗狗互動的療癒體驗，老闆也希望透過模擬環境，讓人了解大狗需求及飼養挑戰，降低棄養率。無論愛狗還是考慮養狗的朋友，現在就趕緊來看看吧。



▲▼新北狗狗餐廳「遛遛灣」低消只要300元，一次6隻大狗陪你玩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



新北狗狗餐廳 遛遛灣

喜歡大狗狗的朋友可別錯過！今年7月新開幕的「遛溜灣」距捷運中原站步行6分鐘，店內空間寬敞，環境簡約，開放式的廚房讓人看了安心。這裡最大的特色是6隻可愛的大型犬，包括哈士奇、伯恩山犬、狐狸犬等，每隻都活潑好動，帶給大家滿滿的歡樂與療癒。推薦閱讀： 板橋鸚鵡咖啡廳在這！IG爆紅小渣男是他，「派洛特咖啡廳」全店30隻都好可愛，網友瘋喊下輩子要當鸚鵡。

▲今年7月新開幕的「遛溜灣」距捷運中原站步行6分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​來這邊不僅可以和大狗狗玩，老闆娘還希望透過這間餐廳，讓更多人了解大狗的需求與特性，幫助愛狗族群在養狗前做足準備，降低棄養率。同時提醒大家，店裡的6隻狗狗因年紀較小，活力充沛，可能會有較強烈的互動，因此有年幼孩童同行的顧客，建議事先評估孩子的適應能力。▲新北狗狗餐廳「遛溜灣」店裡6隻狗狗因年紀較小，活力充沛，可能會有較強烈的互動 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​除了與狗狗互動，「遛溜灣」也提供多樣化餐點，包括義大利麵、輕食、點心及飲品，價格帶介於45元至380元。不僅如此，餐廳特別為毛孩準備健康鮮食，共有低脂鹿肉、富含高鐵的鴕鳥肉及高蛋白雞胸肉，滿足不同需求的寵物；不過也因為店內狗狗偏好動，所以想帶寵物來這邊的朋友，請務必評估自家寵物的狀況再決定。▲新北狗狗餐廳「遛溜灣」包括義大利麵、輕食、點心及飲品等，來這也能飽餐一頓 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​「遛溜灣」不僅是一間寵物友善餐廳，更是為有意養大狗的朋友提供的模擬環境。透過與店狗的互動，了解牠們所需的生活空間、活動需求及照護重點，可以幫助降低因不了解而棄養的情況。不管是正在考慮養大狗的朋友，還是單純想和這些活潑好動的狗狗一起玩，現在就趕緊來預約吧。▲新北狗狗餐廳「遛溜灣」喜歡大狗狗的朋友，現在就趕緊訂位吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：新北市中和區中正路866-6號

營業時間：每週二至日 11:00-14:00、17:00-22:00；週一公休