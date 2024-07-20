IG爆紅的鸚鵡咖啡廳就在這邊！「Parrot Coffee 派洛特」店內有30隻鸚鵡輪番登場，包括和尚鸚鵡、紅金剛和折衷鸚鵡等，部分可以親親抱抱、自由互動；特別是這隻超人氣鸚鵡「帥哥」，因為最愛和女生互動，因為各種「渣男」情境，在近期在IG上可是直接爆紅。喜歡鸚鵡的朋友，來這邊絕對會為之瘋狂。









板橋鸚鵡咖啡廳「Parrot Coffee 派洛特」店面位於捷運新埔站附近，步行不用5分鐘即可抵達，店面位置藏身於巷弄內，可是不少養鳥人常去打卡的聖地。店內有30隻鸚鵡輪替登場，包含和尚鸚鵡、紅金剛，折衷鸚鵡等，可以直接上手給他們親親抱抱，還有鸚鵡會在現場唱起歌來，每隻都相當可愛。







不過到店內要注意，因為每隻鸚鵡都是老闆的寶貝，請大家務必遵守規則，每組客人入店時間限制為2小時，其中包含用餐時間，於用餐期間因為桌上有餐點，怕鸚鵡誤食，所以需等待用完餐、店員將餐盤收走後，再進行與鸚鵡的互動。

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板橋鸚鵡咖啡廳 派洛特咖啡廳

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄30號

營業時間：週三至日 11:00–19:30

低消費用：每人200元

板橋鸚鵡咖啡廳 派洛特咖啡廳 推薦菜單

推薦菜單：招牌白桃青茶$80、匈牙利燉牛肉飯$300（含餐包、濃湯、紅茶）、巧克甜心鬆餅$105