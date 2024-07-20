IG爆紅的鸚鵡咖啡廳就在這邊！「Parrot Coffee 派洛特」店內有30隻鸚鵡輪番登場，包括和尚鸚鵡、紅金剛和折衷鸚鵡等，部分可以親親抱抱、自由互動；特別是這隻超人氣鸚鵡「帥哥」，因為最愛和女生互動，因為各種「渣男」情境，在近期在IG上可是直接爆紅。喜歡鸚鵡的朋友，來這邊絕對會為之瘋狂。
板橋鸚鵡咖啡廳「Parrot Coffee 派洛特」店面位於捷運新埔站附近，步行不用5分鐘即可抵達，店面位置藏身於巷弄內，可是不少養鳥人常去打卡的聖地。店內有30隻鸚鵡輪替登場，包含和尚鸚鵡、紅金剛，折衷鸚鵡等，可以直接上手給他們親親抱抱，還有鸚鵡會在現場唱起歌來，每隻都相當可愛。
不過到店內要注意，因為每隻鸚鵡都是老闆的寶貝，請大家務必遵守規則，每組客人入店時間限制為2小時，其中包含用餐時間，於用餐期間因為桌上有餐點，怕鸚鵡誤食，所以需等待用完餐、店員將餐盤收走後，再進行與鸚鵡的互動。
而
這邊的鸚鵡有十分多種，包含和尚鸚鵡、折衷鸚鵡、玄鳳鸚鵡等，都是能直接上手互動；其中，店內最近爆紅的就是這隻名叫「帥哥」的折衷鸚鵡，老闆說他超喜歡和女生客人互動，最喜歡大家跟他親親或抱抱，偶而還會近距離在客人耳朵旁邊說悄悄話，光是看到這畫面，就讓許多網友瘋喊下輩子要當鸚鵡。
而店內也有超巨大帥氣的金剛鸚鵡，但不建議客人直接觸碰，避免被咬傷，不過可以透過店家提供的小零食來餵食，也是相當療癒。
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此外，「派洛特咖啡廳」不僅是咖啡廳，更是台灣人文動物關懷協會北部駐點特寵友善教育園地，店內不定期舉辦各種講座，希望來這邊多多參與，大家也能帶自家鳥類來這邊做交流；不過要注意，店內並非為親子餐廳，若有12歲以下的小朋友而並未攜帶鸚鵡者，將不開放入場。
來這邊也不怕說會肚子餓！店內提供多樣化餐點，從飲品、甜點到主食都有；其中，主食類推薦可以選擇「匈牙利燉牛肉飯」，套餐不僅包含主食，還有餐包、濃湯、紅茶配餐，濃郁滋味不僅下飯也能吃得到。若是只想吃些甜點，也可以選擇「巧克甜心鬆餅」，來份鬆餅、香草冰淇淋淋上滿滿的巧克力，夏天吃這個實在過癮。
「派洛特咖啡廳」不僅提供各種餐點，更是愛鳥人交流的天堂；如果大家想體驗多種鸚鵡的互動相處，無論是喜愛可愛鸚鵡的擁抱，還是欣賞金剛鸚鵡的帥氣，都可以趕緊與三五好友揪團，到這邊來讓鸚鵡圍繞著你，療癒整個下午吧。
板橋鸚鵡咖啡廳 派洛特咖啡廳
地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄30號
營業時間：週三至日 11:00–19:30
低消費用：每人200元
板橋鸚鵡咖啡廳 派洛特咖啡廳 推薦菜單
推薦菜單：招牌白桃青茶$80、匈牙利燉牛肉飯$300（含餐包、濃湯、紅茶）、巧克甜心鬆餅$105