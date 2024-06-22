新北新店爬蟲咖啡廳「爬屋」低消150就能跟蛇玩！喜歡爬蟲動物的朋友千萬別錯過這邊，店裡不只有店長泰加巨蜥，會在店裡爬來爬去跟客人互動，還有守宮、球蟒等多種小型爬蟲動物，可以直接拿取上手近距離互動，假日不要只到貓咪咖啡廳約會，現在就來點不一樣的體驗吧。







爬蟲咖啡廳「爬屋」位在新北新店，距離捷運七張站、捷運新店區公所站皆需步行7分鐘的距離，周邊也靠近新店裕隆城，走路大約15分鐘，跟爬蟲動物玩一玩，還能順便去百貨吃個飯、看個電影，相當適合來個新店一日遊行程。



推薦閱讀：來吸狐獴！台北狐獴咖啡廳「75度獴」預約方式、菜單一次看，新開幕敦南店空間更大。







「爬屋」位在二樓的位置，店裡雖然沒有網美咖啡廳華麗的裝潢，不過店內乾淨舒爽，並不會有傳統水族箱的氣味，可以感受到老闆的用心。店內的菜單也是十分簡單，來這邊的低消為150元，牆上會寫著每日限量手作甜點，也有氣泡飲、手沖咖啡、茶飲等品項，可供大家自由選擇。





那當然，來這邊最重要的就是和爬蟲動物互動的環節！爬蟲咖啡廳「爬屋」店內有多種區域都展示著各種不同的動物們，包含角蛙、變色龍、球蟒、守宮等，在這邊都能一探究竟。在餐廳的角落也可以看到陸龜，與店長泰加巨蜥好動的走來走去巡邏。



新北新店爬蟲咖啡廳 爬屋

不過大家要注意，店內主要提供客人互動的動物為較溫馴的蛇類與守宮，有標註橘色點的請勿拿取；若是挑選到喜歡的動物們，務必將盒子拿回座位上再開盒取出，避免他們掉落受傷或不見。如果是第一次來的朋友，可以請老闆先教學示範如何拿取，再將小動物上手比較安全。

地址：新北市新店區中正路125號2樓

營業時間：平日12:00－20:00；假日11:00－20:00（公休日依照粉絲專頁公告為主）