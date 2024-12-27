台中長榮桂冠酒店為了搶攻親子客群，特別與與日本人氣卡通IP「巴布豆BOB DOG」合作，推出17間限量主題房，為寒假和春節假期的親子族群帶來無限歡樂。這次跨界聯名，房型風格多樣，涵蓋了宇宙巴布豆、魔術方塊巴布豆、衝浪巴布豆、英雄巴布豆等多種主題，每一間客房都充滿了趣味和童趣，讓每位入住的家庭都能在節日期間享受到無比溫馨的住宿體驗。



推薦閱讀：台北捷運新聯名！KITTY站長悠遊卡 反應過激的貓新品一次看。





日本人氣卡通IP「巴布豆BOB DOG」自1988年在日本問世以來，憑藉其簡單流暢的線條和可愛活潑的角色設計，深受眾多粉絲的喜愛。主角巴布豆是一隻擁有直立黑耳朵的小狗，以其天真無邪的個性和對世界的無限好奇心，成為了許多六、七年級生童年時期的回憶。除了巴布豆，這個品牌的家族還包括了小鴨和猴子等角色，形成了富有多樣性且性格鮮明的角色陣容，讓不少小朋友都對這些角色愛不釋手。



台中長榮桂冠酒店「巴布豆BOB DOG」聯名主題房

這次台中長榮桂冠酒店推出的17間巴布豆主題房，無論是客房內的裝潢還是配件，都能讓人感受到濃濃的巴布豆氛圍。每間房間內都擺放著療癒的巴布豆玩偶，讓入住的房客彷彿置身於卡通世界中，這樣的設計不僅能夠讓孩子們開心，也能讓大人們回憶起童年的純真時光。而在酒店一樓，還設有一個高達250公分的大型巴布豆氣偶拍照區，讓所有的入住客人都能與這個可愛的角色合影，享受與巴布豆親密接觸的樂趣。這一系列的設施無疑讓台中長榮桂冠酒店成為了寒假及春節假期，親子出遊的熱門選擇。

活動期間：即日起至2025年12月31日

專案優惠：凡預訂「巴布豆BOB DOG」聯名住房專案的顧客，還可享受好禮四重送，包括價值1,299元的巴布豆環保酷力杯、價值680元的巴布豆玩偶、價值399元的扭蛋玩偶鑰匙圈，以及價值1,100元的巴布豆聯名濾掛咖啡禮盒組。

網址：http://www.evergreen-hotels.com

