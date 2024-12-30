板橋人又多一間小火鍋！馡曄國際集團看準台灣人愛吃火鍋的商機，強勢打造全新品牌「旺鍋」，以特色鍋底搭上簡單的飲料、霜淇淋自助吧吃到飽，以及開到凌晨兩點的宵夜場火鍋，三大特色強勢進駐板橋府中商圈，為板橋人帶來全新火鍋聚餐選擇。開幕再加碼3大優惠送肉、送鴨血、又或是198元升級海鮮盤，號召板橋人來吃火鍋。



▲▼板橋府中火鍋「旺鍋」推薦/ 旺鍋 提供、WalkerLand窩客島整理



旺鍋 誠品板橋府中店

地址：新北市板橋區中山路一段46號B1，誠品板橋府中店

營業時間：11:00~2:00

門市電話：02-8954-1377



旺鍋 誠品板橋府中店開幕優惠

1、加入會員即贈「牛腹肉」或「豬梅花」二選一。

2、Google評論送「麻辣鴨血」乙份。

3、加價198元升級「特選海鮮盤」。