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板橋火鍋新開店！宵夜小火鍋「旺鍋」5大鍋物推薦，開幕送肉送鴨血。

板橋美食 火鍋 新開店 優惠 more
2024-12-30 12:19:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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板橋人又多一間小火鍋！馡曄國際集團看準台灣人愛吃火鍋的商機，強勢打造全新品牌「旺鍋」，以特色鍋底搭上簡單的飲料、霜淇淋自助吧吃到飽，以及開到凌晨兩點的宵夜場火鍋，三大特色強勢進駐板橋府中商圈，為板橋人帶來全新火鍋聚餐選擇。開幕再加碼3大優惠送肉、送鴨血、又或是198元升級海鮮盤，號召板橋人來吃火鍋。

▲▼板橋府中火鍋「旺鍋」推薦/ 旺鍋 提供、WalkerLand窩客島整理



現代手法重新詮釋台灣經典火鍋為主打的「旺鍋」，每個鍋底都使用新鮮在地食材熬煮，推薦必點5大鍋底有濃郁酒香的「燒酒烏骨雞鍋」、甘甜回甘的「剝皮辣椒烏骨雞鍋」、麻而不辣的「椒香川味麻辣鍋」、海味十足的「魷魚螺肉蒜鍋」，以及滑順香濃的「南瓜起司牛奶鍋」。搭配白飯、蔬菜盤、肉品，還有霜淇淋與飲品無限供應，讓人吃超飽。

▲▼板橋府中火鍋「旺鍋」南瓜牛奶鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋必點/ 旺鍋 提供、WalkerLand窩客島整理


此外，也特別推薦要加點特色熟食附餐，如麻辣鴨血、老滷米血和麻油炸蛋也大受歡迎，搭配火鍋湯底更添風味層次。特選越光米製成的白飯更可加價升級為豬油拌飯，加入金黃滑蛋與濃郁醬香，絕對是不能錯過的搭配。

▲▼板橋府中火鍋「旺鍋」麻辣鴨血、老滷米血和麻油炸蛋副餐推薦/ 旺鍋 提供、WalkerLand窩客島整理


為慶祝開幕，「旺鍋」推出限時雙重優惠活動。即日起至門市加入會員即可免費獲贈牛腹肉或豬梅花二選一，再加碼Google評論送麻辣鴨血一份。不僅如此，加價198元還能享用豪華特選海鮮盤，包括干貝、草蝦、蛤蠣等多種新鮮食材，完美提升鍋物體驗。想要品嚐台灣風味火鍋，趁著開幕慶快來「旺鍋」搶優惠。

推薦閱讀：2024最強火鍋推薦回顧！11間火鍋新開店「299吃到飽 麻辣鍋」全都上榜，雙北火鍋控必收清單。

▲▼板橋府中火鍋「旺鍋」開幕優惠/ 旺鍋 提供、WalkerLand窩客島整理



 

旺鍋 誠品板橋府中店

地址：新北市板橋區中山路一段46號B1，誠品板橋府中店
營業時間：11:00~2:00
門市電話：02-8954-1377
 

旺鍋 誠品板橋府中店開幕優惠

1、加入會員即贈「牛腹肉」或「豬梅花」二選一。
2、Google評論送「麻辣鴨血」乙份。
3、加價198元升級「特選海鮮盤」。

 

 

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