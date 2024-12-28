台北火鍋控、新北火鍋控都要跟上！對於愛吃鍋的台灣人來說，一年四季都是吃火鍋的好日子。這次根據窩客島站內報導流量統計，整理前11大爆紅的火鍋新開店，恰巧落在雙北地區，其中又以火鍋吃到飽佔多數，有299元信義區火鍋吃到飽、568元行天宮麻辣鍋吃到飽，超高CP值讓人月底不用吃土也能輕鬆開鍋。一定要先把這份2024最強火鍋新開店回顧清單先收下。



▲▼2024最強火鍋推薦清單 吃到飽新開店最推/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2024最強火鍋推薦：火鍋吃到飽最夯

首推大家最愛的火鍋吃到飽，被譽為宜蘭最強火鍋吃到飽「糧倉1號店」首次進軍台北捷運行天宮站周邊，以569元平價讓大家無限吃。而近日藏在捷運市政府巷弄裡的「鮮牧火鍋」則是以平日商業午餐299元吃到飽迅速竄紅。



▲▼2024最強火鍋吃到飽推薦清單：行天宮糧倉1號店、信義區鮮牧火鍋/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





作為台北平價火鍋霸主的馬辣集團也不落人後，在今年推出全新火鍋吃到飽品牌「肉之間」刷新西門町必吃清單。桃園麻辣鍋名店「孫太太嚴選超市火鍋」到台北開設一號店也以699元吃到飽，提供超過100道料理無限加點。泰式火鍋吃到飽「藍象廷」藉著林口三井OUTLET二館開幕，為林口人帶人不一樣的異國火鍋選擇。



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▲▼2024最強火鍋吃到飽推薦清單：孫太太嚴選超市火鍋、馬辣新品牌肉之間/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2024最強火鍋推薦：新北首店宵夜場火鍋

除了火鍋吃到飽之外，榜上有名的火鍋排隊名店在2024年紛紛插旗新北，掀起一陣討論話題。有首次跨足新北的「雞湯大叔」，在火鍋一級戰區新莊插旗，強調滿足湯控愛喝湯的需求，刷新新莊火鍋排行榜。而來自台中石頭火鍋排隊困難店「萬客什鍋」，則是插旗永和，從早上11點開到翌日清晨5點，即便再晚都能開鍋。



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▲▼2024最強火鍋話題清單：雞湯大叔新莊店、萬客什鍋永和店皆為首次插旗新北/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2024最強火鍋推薦：火鍋名店開新分店

說到今年台北最夯的火鍋話題，當然少不了神級麻辣鍋「詹記」，睽違多年在西門町開設全台第三間分店，店內座位變多之外，也正在積極規劃「個人詹記涮涮鍋」計畫，讓邊緣人不用揪人就能吃到詹記，品嚐最強麻辣鴨血。而平價百元小火鍋「六扇門」，在下半年度首度登陸台北中山區，自助吧泡麵、豬油拌飯、冰淇淋和飲料無限吃，只要160元就能吃超飽。



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▲▼2024最強火鍋話題清單：詹記麻辣鍋西門町店、六扇門台北首號店/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2024最強火鍋推薦：火鍋手搖飲複合新概念店

台北大巨蛋商圈和信義區商圈，也有人氣火鍋名店進駐，看準火鍋、手搖飲料的結合，都推出複合式火鍋概念店。今年盛大開幕的台北大巨蛋，引進海外擁超過250間分店的「湊湊火鍋」，特色單點火鍋，一人再加35元即可享有小菜、水果和醬料自助吧吃到飽。特別的是還有KTV包廂讓人邊吃火鍋、邊嗨唱。鼎王旗下「無老鍋」以招牌麵包豆腐白湯鍋和無老辣香鍋為主打，營業至半夜一點讓信義區上班族多了一處舒壓的聚餐基地。



▲▼2024最強火鍋尬手搖飲推薦：大巨蛋湊湊火鍋、無老鍋信義店/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

