台北吃到飽控跟上，桃園爆夯「孫太太嚴選超市火鍋」開到台北了！火鍋再加上吃到飽，可以說是神之組合，無論何時都有滿滿人潮排隊搶吃。而在桃園、中壢人氣爆棚的「孫太太嚴選超市火鍋」，在近日首度插旗台北市區，選在圓山站周邊開設台北一號店，為台北人帶來最低699元火鍋吃到飽，超過100款食材任君挑選、無限量吃。
在桃園、中壢擁有極高人氣的火鍋吃到飽名店「孫太太嚴選超市火鍋」，在開業約兩年半後，跨出桃園到台北圓山站周邊插旗，自助吧台部分提供每日從菜市場挑選新鮮時蔬，除了有常見的高麗菜、大白菜、青江菜、菇類等，更有少見的山蘇等時令蔬菜，讓人每次來有不同的驚喜。
並提供時令水果無限吃到飽，目前有愛文芒果、奇異果、紅火龍果、西瓜、鳳梨等夏季水果，讓人到此變成水果富翁。熟食區則是有饕客一吃就愛的自製滷肉飯與麻辣滷鴨血，堪稱是白飯殺手讓人不小心多嗑兩碗飯。以及各類飲料吧、哈根達斯冰淇淋櫃、甜點櫃等，通通無限吃到飽。
孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店吃到飽價位有基本一般平日下午茶699元，999元澳洲M9和牛、2888元龍蝦生蠔吃到飽、3588元帝王蟹吃到飽等方案，若是有點夠龍蝦、帝王蟹等方案，桌邊服務幫忙去殼，讓大家輕輕鬆鬆大吃特吃。日本生食級生蠔吃到飽也只要加價359元就能無限品嚐，隨便吃三顆就直接回本。龍蝦則是嚴選口感Q彈鮮甜又多肉的葉門活凍青龍龍蝦，可以說是誠意滿滿的火鍋吃到飽。
鍋底部分有經典川味麻辣、蘋果甘甜、御膳養生、經練臀骨、百菇素食；亦提供兩款須加價升級人蔘益氣、天香麻奶鍋底，前者有整支人蔘丟進去熬煮；後者則是端上兩瓶高大牧場鮮乳玻璃瓶，讓客人自己倒進去，帶有奶香、又香辣的麻奶鍋，涮肉吃超過癮。
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孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店
地址：台北市大同區民族西路88號
電話：02-25996060
孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店吃到飽方案售價
平日午餐 739元
平日下午茶(14:30~16:30) 699元
晚餐及假日 799元
孩童收費 90~109公分 100元、110~139公分400元、140公分以上算成人
老饕首選 999元
日本生食級生蠔吃到飽 加價359元
尊龍蠔宴(龍蝦、生蠔吃到飽) 2888元
帝王蟹吃到飽(俄羅斯頂級巨無霸4L帝王蟹吃到飽) 3588元
以上價格需再加一成服務費。