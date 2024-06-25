台北吃到飽控跟上，桃園爆夯「孫太太嚴選超市火鍋」開到台北了！火鍋再加上吃到飽，可以說是神之組合，無論何時都有滿滿人潮排隊搶吃。而在桃園、中壢人氣爆棚的「孫太太嚴選超市火鍋」，在近日首度插旗台北市區，選在圓山站周邊開設台北一號店，為台北人帶來最低699元火鍋吃到飽，超過100款食材任君挑選、無限量吃。







在桃園、中壢擁有極高人氣的火鍋吃到飽名店「孫太太嚴選超市火鍋」，在開業約兩年半後，跨出桃園到台北圓山站周邊插旗，自助吧台部分提供每日從菜市場挑選新鮮時蔬，除了有常見的高麗菜、大白菜、青江菜、菇類等，更有少見的山蘇等時令蔬菜，讓人每次來有不同的驚喜。







並提供時令水果無限吃到飽，目前有愛文芒果、奇異果、紅火龍果、西瓜、鳳梨等夏季水果，讓人到此變成水果富翁。熟食區則是有饕客一吃就愛的自製滷肉飯與麻辣滷鴨血，堪稱是白飯殺手讓人不小心多嗑兩碗飯。以及各類飲料吧、哈根達斯冰淇淋櫃、甜點櫃等，通通無限吃到飽。





孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店

地址：台北市大同區民族西路88號

電話：02-25996060



孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店吃到飽方案售價

平日午餐 739元

平日下午茶(14:30~16:30) 699元

晚餐及假日 799元

孩童收費 90~109公分 100元、110~139公分400元、140公分以上算成人



老饕首選 999元

日本生食級生蠔吃到飽 加價359元

尊龍蠔宴(龍蝦、生蠔吃到飽) 2888元

帝王蟹吃到飽(俄羅斯頂級巨無霸4L帝王蟹吃到飽) 3588元



以上價格需再加一成服務費。



