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永和萬客什鍋終於開了！開到凌晨5點「萬客什鍋」永和火鍋控衝，8天免費送肉、獨家擔擔豆漿鍋必吃。

2024-07-12 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：萬客什鍋 人氣：1,589
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

永和火鍋控真的久等了！台中起家的爆夯火鍋「萬客什鍋」，以台式爆炒石頭火鍋為主打，無論是台中店還是台北店都是一位難求的人氣火鍋店。這次，終於要首度進駐新北，選擇在永和中正路上插旗，營業時間將一路開到凌晨5點，於試營運期間祭出免費送肉、送甜點等優惠，更推出永和店獨家限定「擔擔特濃豆漿鍋」，永和人今晚下班就衝去朝聖。
萬客什鍋 永和中正店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
萬客什鍋 永和中正店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

萬客什鍋永和店以全新暖色調進行設計，座位也更加寬敞，打造舒適的用餐氛圍。店內除了有鎮店鍋物「萬客三寶」燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋、爆炒蒜頭鍋，更為永和店獨家推出「擔擔特濃豆漿鍋」，爆濃的豆漿搭上微辣的香料特調的鍋底，可以說是豆漿版的麻奶鍋，讓愛喝湯的湯控超過癮。而超涮嘴的「蝦滷飯、經典雞滷飯」、古早味台式甜點「雲朵白糖粿、炸年糕」也通通都能在永和店品嚐。
萬客什鍋 永和中正店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
永和火鍋「萬客什鍋永和店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

即日起至7/19 試營運期間，推出萬客什鍋永和店開幕優惠，只要到永和門市用餐、並加入會員就能獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一，包括精選肉品、人氣雲朵白糖粿和炸年糕等，免費幫你加肉、加菜，永和人看到就先衝去吃一波。

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萬客什鍋 永和中正店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
萬客什鍋 永和中正店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

萬客什鍋 永和中正店

試營運：2024/7/12～7/19 
開幕日：
地址：新北市永和區中正路154號
電話：(02) 2947 - 8666
營業時間：中午11:00 至凌晨 05:00 （最後收客點餐時間為凌晨 04:00）
 

萬客什鍋 永和中正店試營運優惠

試營運期間至永和中正店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，即享肉品或甜點八選一的免費招待。

 

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