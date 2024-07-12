火鍋、吃到飽又買一送一必須吃！樂多多旗下台式創意火鍋吃到飽「狂一鍋」，以台式小吃、手路菜翻轉成火鍋聞名，創立三年內迅速在各大生活圈開設分店，讓各地火鍋控都能一飽口福。這次，為了歡慶三週年到來，祭出指定門市全品項火鍋買一送一優惠，最便宜兩個人開鍋只要349元，再加上一旁的自助吧吃到飽，等於一個人175元就能飽到天靈蓋。







狂一鍋的特色在於將超台的排骨酥、臭豆腐、生炒花枝、蒜香蛤蜊、花雕雞等台灣小吃變成火鍋，其中最推薦獨家配方醃製的每日現炸功夫排骨酥鍋，搭上清爽鮮甜的柴魚高湯就是最對味的組合，讓人忍不住多喝好幾碗，鍋底除了有滿滿排骨酥，還可依個人喜好搭配肉盤或海鮮，雙主菜的概念讓肉肉控超滿足。







此次，歡慶狂一鍋三週年慶，特意選擇台中漢口店、中壢大潤發店、林口昕境店三間分店推出買一送一優惠，分別將於7/13、7/20、7/27連續三週的週六登場，每間分店數量有限，將於優惠當天下午四點發放號碼牌，即可享有全品項火鍋買一送一下殺，每組最多可四人同行，品項可以任選、以價高者計價。



推薦閱讀：JR東日本吃到飽新菜單！日籍行政總主廚石原雅弘打造「日本美食祭」日本國產牛、海港新鮮魚貨吃到飽。





狂一鍋 買一送一優惠

活動內容：指定門店的下午五點時段推出全品項「買一送一」的優惠。

活動時間、門市：

7/13 台中漢口店 (限量100組)

7/20 中壢大潤發店 (限量50組)

7/27 林口昕境店 (限量100組)



注意事項：

1、當天下午四點發放號碼牌。

2、每組至多4位，以價格較高者計價。