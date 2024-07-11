也只有日本人最了解日本美食！JR東日本大飯店台北為了讓台灣吃到飽控可以品嚐到最道地的日本美食，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主，於午、晚餐期間推出限定菜單，搶攻吃到飽控的必吃清單。







總主廚石原雅弘表示，這一次為了慶祝JR東日本大飯店台北開幕三週年，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳特別推出了「日本美食祭」，並與鉑麗安主廚陳永儒(Kevin Chen)聯手打造了限定必吃日本美食，除了有現煎台上的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區還增加了「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」。





在湯品方面則是有「北海道風味魚湯」、「牛蒡奶油濃湯」，熱食區則是增加了「味噌香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」，此外還有與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」，以獨家黃金比例製作咖哩醬，特別加上A5黑毛和牛油脂筋膜及蔬菜一起熬煮，特別濃香。





除此之外，日本美食祭Brilliant鉑麗安自助餐則是推出了經典美食「威靈頓牛排」，牛肉包裹上派皮後酥烤、肉汁甜美軟嫩，融合出多層次的獨特香氣。「普羅旺斯香草烤羊肋排」迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁令人大快朵頤。還有餐檯的招牌之一「法式燉牛舌」以精選上等牛舌，搭配優雅的紅酒，經過主廚精湛的廚藝烹調而成，肉質鮮嫩多汁，豐富濃郁。



除了日本限定美食之外，JR東日本大飯店台北針對週年慶期間消費者，只要在餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內容有自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多種好康優惠。



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BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳日本美食祭

活動期間：即日起至9月4日

活動內容：「日本美食祭」，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主，於午、晚餐期間推出限定菜單。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起、假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。



JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳

電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）



JR東日本大飯店台北 三週年慶優惠

飯店週年慶期間消費者於餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內容有自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多種好康優惠。