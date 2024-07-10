就是不怕學生來吃！南港吃到飽敘日Buffet吃到飽餐廳在推出全新夏季菜單的同時，加碼推出7月限定學生優惠，平日午餐出示學生證或准考證享每人880元，加碼滿十人再招待第11位免費用餐，相當於吃到飽58折。並且，限定加碼優惠「平日午餐」雙人同行名字有「干、貝、鮪、魚」其中一字，享第二位餐費半價。





而這一次南港吃到飽敘日全日餐廳「漁獲豐收祭」夏季新菜單，推出數十道海味珍饌，要讓海鮮控一次吃回本，包含南法經典沙拉，將鮪魚炙燒逼出油脂香氣搭配爽口番茄、水煮蛋、橄欖增添風味的「鮪魚尼斯沙拉」，鋪上肥厚鮪魚佐奶油般質地酪梨泥，口感滑順層次豐富的「鮪魚酪梨壽司卷」。



以及用鬆厚柔軟的佛卡夏做基底，鋪滿鮭魚、鮭魚卵與芝士窯烤至鹹甜海味交織的「鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏」及滿溢甘醇烏魚子與吻仔魚窯烤的「烏魚子吻仔魚起司披薩」、使用悶烤紙包方式，加入各式義式香料，淋上橄欖油與白酒高溫烘烤鎖住鮮美精華的「紙包橄欖時蔬烤魚」。



還有師傅現點現做，將酥脆岩燒海苔包覆鮪魚與澎湖名產海菜，嚼感咕溜順口的「澎湖海菜鮪魚塔塔米手卷」等，以及多款海鮮燉煮湯品、麵食，如「南洋海鮮叻沙濃湯麵」、「海味鮮蛤雙味噌鍋」與「現煮澎湖小卷米粉」等多樣選擇。





並且敘日全日餐廳亦同步推出平假日午、晚餐「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬生蠔」與鮮甜松葉蟹腳助陣。暢饗鮮美海鮮的同時，餐廳同步推出「尋找干貝小姐、鮪魚先生」的優惠活動，平日午餐雙人同行，其中一人名字中有「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，即可享第二位餐費半價。





此外，里民優惠再加碼，不分平假日午、晚餐使用「有鄰真好」優惠，除原南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，即日起至8月31日優惠版圖再擴張，大安、中正、萬華、板橋及土城居民亦可享85折優惠，7月31日前用餐加碼再贈每位成人位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。



最後，迎接七月學生暑假與分科測驗的到來，敘日也推出「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，即日起至7月31日憑有效學生證與今年度准考證，即享平日午餐優惠價每人880元，並加碼十位再招待一位餐費免費，相當於用餐58折，以上優惠價格需收原餐費一成服務費。



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南港敘日全日吃到飽 學生58折優惠

活動期間：即日起至7月31日

活動內容：憑有效學生證與今年度准考證，即享平日午餐優惠價每人880元，並加碼十位再招待一位餐費免費，相當於用餐58折，以上優惠價格需收原餐費一成服務費。



南港敘日全日吃到飽 第二位半價

活動期間：即日起至7月31日

活動內容：日午餐雙人同行，其中一人名字中有「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，即可享第二位餐費半價。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

