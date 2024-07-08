來了來了！晶華為了吃到飽控推出了「仲夏居酒屋」料理吃到飽、夏季限定料理，同時晶華栢麗廳餐廳搖身變為和風滿滿的日式居酒屋，栢麗廳餐檯上由豪華海鮮丼以及和牛漢堡排領軍、帶出炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，並且週一至週四晚間八點後於栢麗廳用餐可享買一送一優惠。
負責規劃此次「仲夏居酒屋」菜色的栢麗廳主廚張明志表示，國人對於居酒屋的菜色並不陌生，為了一新耳目與味蕾，我們特別在大家耳熟能詳的菜色之外，加入全新「小缽」料理，以小型器皿盛裝滋味厚重的醃漬蔬菜或海鮮，適合下酒又開胃，是夏日居酒屋的特色美味。
同時栢麗廳的「小缽」料理有橙醋鱈魚肝、鹽煮枝豆、甘露黑豆栗子、紫蘇沢庵漬、鮮魚南蠻漬與鮭魚卵柚子醬油漬等選擇，酸香鹹鮮各有特色，道道皆是必吃款。並且，栢麗廳還準備了「Suntory 三得利啤酒」、「ASHAHI 朝日啤酒」、「KIRIN 麒麟啤酒」及「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒，吃居酒屋就是要喝啤酒呀。
最後，晶華人氣必品的三燔本家，也由料理長以頂級食材入饌打造全新夏季限定豪華夏酒菜，包含滿出來鮭魚丼、波士頓龍蝦姿陽、鹿兒島A5和牛飯糰及廣受好評北海道花魚一夜干、鳥取松葉蟹蛋黃醋、燒酌蒸蛤蠣、中卷七味燒、博多明太子手羽先等精緻單點好料，並且全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。
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晶華栢麗廳週一至週四晚間八點後買一送一
栢麗廳各餐期價格：平日早餐880元、午餐1,580元、下午茶1,080元、晚餐1,680元；假日早餐880元、午餐1,980元、下午茶1,280元、晚餐1,980元(含星期五)。
晶華栢麗廳、三燔本家聯手推出「仲夏居酒屋」
活動日期：即日起至8月31日
台北晶華酒店
地址：台北市中山北路2段39巷3號
電話：02-2523-8000轉 栢麗廳、三燔本家