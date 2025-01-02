飲料控要喝！功夫茶這次攜手經典IP頑皮豹，不只推出草莓主題聯名飲品，這次更未飲料控粉絲帶來全新頑皮豹周邊小物，掀起粉紅風潮。無論是「頑皮豹不鏽鋼提杯」、「皮革證件套」可愛又實用，買杯子還直接送一杯草莓飲品，草莓季必喝「草莓慕斯、草莓雪莎」一定要準時開喝。



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▲▼功夫茶聯名頑皮豹新品周邊 粉紅頑皮豹證件套 買杯子送飲料 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理



功夫茶聯名頑皮豹新品周邊

功夫茶這次與頑皮豹聯名，特別推出一系列時尚周邊，包括「頑皮豹不鏽鋼提杯」、「皮革證件套」與「皮套購物袋」，兼具頑皮豹的時尚、可愛，同時也超實用。其中，即日起購買不鏽鋼提杯，可免費享一杯草莓飲品。此外，即日起至1月19日，購買兩杯草莓系列飲品，就能免費獲得「頑皮豹立體手提袋」，實用度再加分。▲▼功夫茶聯名頑皮豹新品周邊 實用皮套購物袋與立體手提袋 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理除了周邊，草莓主題飲品更是這次聯名的亮點。「草莓慕斯」以濃郁草莓風味結合細緻口感，主打滑順奶香。另一款「草莓雪莎」則以清爽的冰沙質地，搭配香甜草莓滋味，草莓控一定要喝過。功夫茶本次新飲品、新周邊即日起都能在門市買到，飲料控先手刀朝聖。▲▼功夫茶聯名頑皮豹新品推薦 草莓飲品草莓慕斯、草莓雪莎 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起，售完為止。

推薦周邊：

頑皮豹不鏽鋼提杯：加購價$699；購買即贈送任一草莓系列飲品乙杯（限門市購買)。

頑皮豹皮革證件套：加購價$149

頑皮豹皮套購物袋：加購價$249



飲料優惠：

即日起至01/19期間，購買任兩杯草莓系列飲品，即可獲得「頑皮豹立體手提袋」(乙個；送完為止；優惠不合併使用)。