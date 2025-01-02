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一番賞玩上癮！7-ELEVEN小熊維尼蜂蜜抽抽樂 維尼玩偶 維尼推車抽回家。

抽抽樂 一番賞 玩具 小熊維尼 more
2025-01-02 18:22:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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玩具控一番賞玩上癮，連在超商都想玩抽抽樂！這次7-ELEVEN特別推出超萌「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」，每抽285元，有機會帶回多款療癒又實用的限定商品。這次共有8款驚喜獎項，包括趴姿絨毛玩偶、蜜蜂玩偶組、手機包及摺疊推車等，不管抽到哪一款都超划。

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▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 超商玩具新品推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



這次7-11推出的「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」分成A到G賞，以及買完所有商品的「最後賞」總共8種獎項。其中A賞「趴姿絨毛玩偶」超萌的趴姿造型的小熊維尼，超適合當抱枕或靠墊、放在沙發陪追劇。B賞則是「可拆式蜜蜂玩偶」，小熊維尼與超大蜜蜂可以拆開，更增添巧思。

▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 超商抽抽樂推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理


本次抽抽樂還有多款實用系獎項，C賞與D賞、E賞分別是「手機包、電腦包、滑鼠墊」設計精緻且超級實用。而F賞與G賞的小巧可愛的吊飾與手指偶，也是粉絲們收藏的亮點。最終賞「摺疊推車」是這次的壓軸亮點，不最適合跟著粉絲們在日常購物、戶外活動派上用場。本次「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」自即日起於限定門市開抽，粉絲們先衝自家樓下小七抽起來。

▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 最終賞維尼推車 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

 

7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂

活動期間：2024/01/01起
活動門市：限定門市供應
售價：每抽285元
獎項：
A賞：小熊維尼趴姿絨毛玩偶
B賞：可拆式蜜蜂玩偶
C賞：造型手機包
D賞：14吋電腦包
E賞：滑鼠墊
F賞：大頭伸縮吊飾
G賞：手指偶娃娃
最終賞：摺疊推車

 

 

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