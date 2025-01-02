玩具控一番賞玩上癮，連在超商都想玩抽抽樂！這次7-ELEVEN特別推出超萌「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」，每抽285元，有機會帶回多款療癒又實用的限定商品。這次共有8款驚喜獎項，包括趴姿絨毛玩偶、蜜蜂玩偶組、手機包及摺疊推車等，不管抽到哪一款都超划。



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▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 超商玩具新品推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂

這次7-11推出的「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」分成A到G賞，以及買完所有商品的「最後賞」總共8種獎項。其中A賞「趴姿絨毛玩偶」超萌的趴姿造型的小熊維尼，超適合當抱枕或靠墊、放在沙發陪追劇。B賞則是「可拆式蜜蜂玩偶」，小熊維尼與超大蜜蜂可以拆開，更增添巧思。▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 超商抽抽樂推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理本次抽抽樂還有多款實用系獎項，C賞與D賞、E賞分別是「手機包、電腦包、滑鼠墊」設計精緻且超級實用。而F賞與G賞的小巧可愛的吊飾與手指偶，也是粉絲們收藏的亮點。最終賞「摺疊推車」是這次的壓軸亮點，不最適合跟著粉絲們在日常購物、戶外活動派上用場。本次「小熊維尼蜂蜜抽抽樂」自即日起於限定門市開抽，粉絲們先衝自家樓下小七抽起來。▲▼7-ELEVEN 小熊維尼蜂蜜抽抽樂 最終賞維尼推車 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/01/01起

活動門市：限定門市供應

售價：每抽285元

獎項：

A賞：小熊維尼趴姿絨毛玩偶

B賞：可拆式蜜蜂玩偶

C賞：造型手機包

D賞：14吋電腦包

E賞：滑鼠墊

F賞：大頭伸縮吊飾

G賞：手指偶娃娃

最終賞：摺疊推車