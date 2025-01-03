7-11送你史努比周邊！這次7-ELEVEN特別與「SNOOPY史努比75週年」合作推出全新集點活動，一次設計超過50款周邊小物，從可愛系的蛇年抱枕、75週年超大85公分史努比抱枕，到實用系的收納櫃、便當盒、收納袋，以及小家電系列史努比電鍋、史努比吸塵器，史努比控通通買起來。



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▲▼7-ELEVEN全店集點SNOOPY史努比75週年 推薦周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



SNOOPY 75週年絨毛公仔提袋當筆購活動

這次7-11史努比集點小物，首推超可愛「75週年絨毛公仔提袋」，總共有史努比款、史派克、安迪、奧拉夫、馬布爾斯、貝兒、糊塗塌客等7大角色隨機出貨，每一款都是一個玩偶大頭，其中有對應角色的購物袋，會員小費不限金額加購價199元。在1/8-1/10期間，消費滿1000元直接面費送你。▲▼7-ELEVEN史努比周邊 75週年絨毛公仔提袋滿免費送 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝讓粉絲們蒐集的，還有集結史努比66款徽章+門簾套組，以及66張角色卡牌套組，除了一次買一整套之外，也可以「1徽章+1小卡」讓粉絲回味小七集點的初衷。要讓粉絲收藏的還有是努比俄羅斯娃娃、水晶球，這次7-11也為粉絲推出桌上收納櫃、以及角色琺瑯杯等實用小物，還有卡套、收納包等小物，實用程度一百分。▲▼7-ELEVEN史努比75週年集點推薦周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝粉絲必搶的史努比75週年限定小物，還有超巨大85公分站立款、75公分趴趴款史努比大玩偶，放在床上抱著睡超適合。75週年必搶「限量75周年模型雕像」金裝版、經典版每一隻都有專屬編號。同時還有在快閃店搶爆的「史努比蛇年玩偶」以及超萌奧拉夫玩偶、史努比玩偶吊飾以及手機掛繩，軟軟萌萌療癒粉絲。▲▼7-ELEVEN史努比75週年集點 史努比玩偶推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了佔據粉絲們的日常生活，這次7-11還有推出史努比家電小物系列「史努比電鍋、史努比吹風機、史努比吸塵器」，還有超可愛寵物周邊「寵物窩」附枕頭、史努比趴趴娃，也可以加購寵物口水巾、寵物玩具，史努比控一定要先衝小七買起來。▲▼7-ELEVEN史努比75週年集點 史努比家電 史努比寵物小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動日期：2025年1月8日起現貨開賣，數量有限，售完為止。

活動辦法：到全台7-ELEVEN門市消費不限金額，可以199元加購1款，共有7款、款式隨機，分別有史努比款、史派克款、安迪款、奧拉夫款、馬布爾斯款、貝兒款、糊塗塌客款。



7-ELEVEN全店精品「SNOOPY史努比75週年」集點活動

活動日期：

快閃購：2025年1月8日(三)11:00起至2025年1月19日(日)24：00止。

集點加價：2025年1月20日(一)15:00起至2025年2月18日(二) 24：00

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)

推薦商品：

限量66張小卡套組

快閃購：消費不限金額+166元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+166元換購1款，可指定款式。



限量徽章別針1入+小卡1張

快閃購：消費不限金額+10元換購1款，款式隨機。



限量日式長門簾+桿

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量徽章/小卡66款+珍藏門簾套組(附伸縮桿)

快閃購：消費不限金額+999元換購1組。

集點送：集滿6點+999元換購1組。



限量桌上收納櫃

快閃購：消費不限金額+899元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+899元換購1款，可指定款式。



限量琺瑯杯

快閃購：消費不限金額+199元換購1款，款式隨機。

集點送：集滿6點+199元換購1款，款式隨機。



限量俄羅斯娃娃套組

快閃購：消費不限金額+499元換購1組。

集點送：集滿6點+499元換購1組。



限量造型藍牙音箱

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。



限量12cm水晶球時鐘燈光款

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

集點送：集滿6點+699元換購1款。



限量造型布偶小椅凳

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

集點送：集滿6點+699元換購1款。



限量立體公仔手把造型抗UV摺疊傘

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量安全帽

快閃購：消費不限金額+799元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+799元換購1款，可指定款式。



7-ELEVEN全店精品「SNOOPY史努比75週年」快閃購活動

活動日期： 2025年1月8日(三)11:00起至2025年2月18日(日)24：00止。

推薦周邊：

限量75周年模型雕像

快閃購：消費不限金額金裝版 + 6980元換購 1款；經典版 + 4980元換購 1款。



限量彎彎蛇年史努比玩偶

快閃購：消費不限金額 + 990元換購 1款。



限量周年紀念巨化絨毛玩偶

快閃購：85公分站立款 + 1999元換購 1款；75公分趴趴款 + 1888元換購 1款，可指定款式。



限量周年紀念絨毛玩偶

快閃購：

25~30公分坐站姿外套款 SNOOPY + 499元換購 1款。

25~30公分坐站姿圍巾款 SNOOPY 和 25公分坐姿 OLAF + 399元換購 1款，可指定款式。



限量鑰匙圈

快閃購：消費不限金額 + 299元換購 1款，可指定款式。



限量零錢包

快閃購：消費不限金額 + 219元換購 1款。



知音文創系列 - 限量主題車音樂鈴

快閃購：消費不限金額 + 799元換購 1款。



知音文創系列 - 限量多旋轉音樂鈴

快閃購：消費不限金額 + 899元換購 1款。



知音文創系列 - 限量靜態家居燈

快閃購：消費不限金額 + 899元換購 1款。



知音文創系列 - 限量繞圈音樂鈴

快閃購：消費不限金額 + 899元換購 1款，可指定款式。



甜蜜約定金/銀飾品

快閃購：

鑽型黃金墜飾 + 13680元換購 1款。

帽子黃金墜飾 + 14382元換購 1款。

黃金手鍊 + 26500元換購 1款。

純銀手鍊 + 3680元換購 1款。



75周年紀念聯名證件套

快閃購：消費不限金額 + 199元換購 1款，可指定款式。



75周年紀念聯名大後背包

快閃購：消費不限金額 + 799元換購 1款，可指定款式。



75周年紀念聯名彎月包

快閃購：消費不限金額 + 529元換購 1款，可指定款式。

75周年紀念聯名兩用後背包

快閃購：消費不限金額 + 699元換購 1款，可指定款式。



75周年紀念聯名雙層零錢包

快閃購：消費不限金額 + 299元換購 1款，可指定款式。



75周年紀念聯名造型水桶包

快閃購：消費不限金額 + 599元換購 1款。



75周年紀念聯名造型收納包

快閃購：消費不限金額 + 399元換購 1款，可指定款式。



75周年紀念聯名手提袋

快閃購：消費不限金額 + 599元換購 1款，可指定款式。



限量迴力賽車公仔6入組

快閃購：消費不限金額 + 699元換購 1組。



限量房子寵物窩

快閃購：消費不限金額 + 3499元換購 1款，可指定款式。



限量小籠包寵物玩具

快閃購：消費不限金額 + 529元換購 1款。



限量火箭寵物玩具

快閃購：消費不限金額 + 439元換購 1款。



限量寵物生日口水巾

快閃購：消費不限金額 + 459元換購 1款。



限量抗菌除臭走路襪3入

快閃購：消費不限金額 + 169元換購 1組，可指定款式。



限量手持直立吸塵器

快閃購：消費不限金額+1399元換購1款。



限量輕量吹風機

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。



康寧系列-限量鋅陶瓷不鏽鋼系列保溫杯

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。



康寧系列-限量304不鏽鋼保鮮盒820/1250ML

快閃購：消費不限金額820ML 款+259元換購1款、1250ML款+299元換購1款。



康寧系列-限量11人份不鏽鋼電鍋

快閃購：消費不限金額+2699元換購1款。