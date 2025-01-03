抹茶控注意！在抹茶控心中「辻利茶舗」有著不可動搖的神之地位，傳承京都超過百年的抹茶工藝，致力將日本抹茶變化出無限可能的「辻利茶舗」。每每推出新口味抹茶飲料、抹茶甜點，總是會第一時間衝去嚐鮮的抹茶控，一定不能錯過這次「辻利茶舗」前十大人氣排行榜，看看有哪些是你的心頭愛，又或是還沒吃過找時間去吃吃看。



▲▼抹茶控最愛辻利茶舗10大必吃排行榜推薦/ 辻利茶舗 提供、WalkerLand窩客島整理



辻利茶舗 10大排行榜必點推薦

第一名：辻利拿鐵 $145/杯

第二名：輕抹茶 $135/杯

第三名：辻利濃茶卷 $150/片、$690/條

第四名：辻利霜淇淋 $110

第五名：經典白玉百匯 $150

第六名：京町焙茶拿鐵 $145/杯

第七名：梅之白御抹茶 $135/杯

第八名：辻利招牌雙茶刨冰 $135/碗

第九名：辻利綜合黃豆粉蕨餅 $155/盒

第十名：經典抹茶生乳酪蛋糕 $150/片、$690/條



辻利茶舗 遠百信義店店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號B3

營業時間：週日～週四11:00~21:30；週五、週六11:00~22:00