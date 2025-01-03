抹茶控注意！在抹茶控心中「辻利茶舗」有著不可動搖的神之地位，傳承京都超過百年的抹茶工藝，致力將日本抹茶變化出無限可能的「辻利茶舗」。每每推出新口味抹茶飲料、抹茶甜點，總是會第一時間衝去嚐鮮的抹茶控，一定不能錯過這次「辻利茶舗」前十大人氣排行榜，看看有哪些是你的心頭愛，又或是還沒吃過找時間去吃吃看。
▲▼抹茶控最愛辻利茶舗10大必吃排行榜推薦/ 辻利茶舗 提供、WalkerLand窩客島整理
辻利茶舗前十大人氣熱銷排行榜中，第十名到第七名都是特色抹茶甜點，有抹茶餅乾、鮮奶油乳酪和抹茶慕絲層層堆疊的「經典抹茶生乳酪蛋糕」，也有最日式傳統點心「辻利綜合黃豆粉蕨餅」，以及淋上抹茶和焙茶茶蜜「辻利招牌雙茶刨冰」，搭配蜜紅豆和Ｑ彈白玉，每一口都能感受到日式點心的細膩與用心。
▲▼辻利茶舗必吃抹茶甜點「經典抹茶生乳酪蛋糕」、「辻利招牌雙茶刨冰」/ 辻利茶舗 提供、WalkerLand窩客島整理
辻利茶舖的熱銷商品多元又經典，特別適合各年齡層品嚐。排名在第七的「梅之白御抹茶」以無農藥栽培的宇治茶葉現刷製成，香氣濃郁且不含糖分，兼具健康與美味。熱銷第六名的「京町焙茶拿鐵」，迷人的焙茶香氣結合牛奶，溫潤順口又低咖啡因，低咖啡因深受幼童與長者青睞。
▲▼辻利茶舗必喝現刷「梅之白御抹茶」、低咖啡因「京町焙茶拿鐵」/ 辻利茶舗 提供、WalkerLand窩客島整理
排行榜前五名則滿足抹茶控對純粹風味的渴望。甜點部分包括層次豐富的「經典白玉百匯」、入口即化的「辻利霜淇淋」與濃郁不膩的「辻利濃茶卷」。飲品方面，僅供冷飲的「輕抹茶」以純抹茶現刷製成，清爽回甘榮獲第二名。而冠軍則由「辻利拿鐵」摘下，現刷抹茶與濃醇牛奶完美交融的滑順口感，俘獲無數茶迷的心。
推薦閱讀：星巴克新抹茶！奶油版「奶香抹茶那堤」先喝，草莓塔 草莓蛋糕加碼吃。
▲▼辻利茶舗前五名必點都是最純粹的抹茶甜點、抹茶飲料/ 辻利茶舗 提供、WalkerLand窩客島整理
辻利茶舗 10大排行榜必點推薦
第一名：辻利拿鐵 $145/杯
第二名：輕抹茶 $135/杯
第三名：辻利濃茶卷 $150/片、$690/條
第四名：辻利霜淇淋 $110
第五名：經典白玉百匯 $150
第六名：京町焙茶拿鐵 $145/杯
第七名：梅之白御抹茶 $135/杯
第八名：辻利招牌雙茶刨冰 $135/碗
第九名：辻利綜合黃豆粉蕨餅 $155/盒
第十名：經典抹茶生乳酪蛋糕 $150/片、$690/條
辻利茶舗 遠百信義店店家資訊
地址：台北市信義區松仁路58號B3
營業時間：週日～週四11:00~21:30；週五、週六11:00~22:00