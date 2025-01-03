台北甜點控等不及了！在日本東京銀座一開幕就大爆紅的漂浮旋轉大福「金田屋」真的要開到台北了，海外首店就選在一級戰區中山站赤峰街插旗，為台北甜點控帶來顛覆傳統、猶如藝術品般的水果大福。目前正在加緊趕工中，預計在2月下旬跟大家見面，想要吃到「珠寶盒般的水果大福」還要再等等。



▲▼中山站赤峰街新甜點「金田屋」東京銀座漂浮大福海外首店/ 金田屋IG 提供、WalkerLand窩客島整理



東京漂浮大福 金田屋 台北赤峰店家資訊

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號

預計開幕日期：2025/2/24