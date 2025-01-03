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東京銀座漂浮大福「金田屋」來了！預計2月插旗中山赤峰街。

金田屋 赤峰街 東京銀座甜點 台灣一號店 more
2025-01-03 22:46:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：金田屋 IG
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編輯 鄭雅之

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台北甜點控等不及了！在日本東京銀座一開幕就大爆紅的漂浮旋轉大福「金田屋」真的要開到台北了，海外首店就選在一級戰區中山站赤峰街插旗，為台北甜點控帶來顛覆傳統、猶如藝術品般的水果大福。目前正在加緊趕工中，預計在2月下旬跟大家見面，想要吃到「珠寶盒般的水果大福」還要再等等。

▲▼中山站赤峰街新甜點「金田屋」東京銀座漂浮大福海外首店/ 金田屋IG 提供、WalkerLand窩客島整理



在東京銀座開幕就造成日本人狂打卡的「金田屋」，以新鮮水果大福為主打，是近年東京最夯甜點之一，其特色不僅僅是顛覆傳統將水果包在麻糬、白豆沙裡面，而是將大福擀平後，再上頭用各種水果裝飾，視覺感更加華麗、好打卡。同時，店內更是以漂浮旋轉大福的方式展示，讓走過、路過的人都忍不住停下角度拍照，瞬間引爆日本甜點話題。

▲▼東京銀座漂浮大福「金田屋」插旗赤峰街/ 金田屋IG 提供、WalkerLand窩客島整理


除了經典款水果大福之外，也會針對季節水果推出限定口味，讓大家每次到訪都有不同驚喜。這次，繼大阪二號店開幕後，海外首站就選擇台北中山站赤峰街商圈落腳，看準南西商圈的年輕族群熱愛新潮甜點，預計將於2/24正式開幕，屆時勢必會造成轟動。

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▲▼東京銀座漂浮大福「金田屋」各種水果大福預計2月下旬來台展店/ 金田屋IG 提供、WalkerLand窩客島整理

 

東京漂浮大福 金田屋 台北赤峰店家資訊

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號
預計開幕日期：2025/2/24

 

 

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