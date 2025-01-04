喝不停的星巴克買一送一！新的一年當然要繼續喝星巴克買一送一，雖然不定期但是卻非常頻繁的星巴克買一送一優惠，已經是咖啡控日常小確幸。為了迎接2025新年到來，星巴克1/6祭出快閃買一送一，包括經典咖啡、星巴克和最新奶茶版抹茶那堤等，通通都有買一送一，讓大家用星巴克一掃憂鬱星期一的心情。
▲▼星巴克買一送一9小時快閃，最多每人買二送二 / WalkerLand窩客島整理提供
只要在1/6當天到星巴克門市購買兩杯相同口味、容量的大杯以上的飲料，其中一杯就由星巴克夥伴免費招待，除了雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲品及手沖咖啡等不包含在優惠中，像是經典咖啡系列、星冰樂全系列、還有最新開賣的奶油版「奶香抹茶那堤」也都有買一送一優惠，每人、每次最多可享買二送二，快趁優惠喝新品。
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▲▼星巴克買一送一1/6快閃限定 / WalkerLand窩客島整理提供
星巴克買一送一優惠
活動日期：2024年1月6日（一）
活動時間：11:00-20:00
活動內容：購買兩杯相同容量、冰熱與口味一致的大杯以上飲料，其中一杯免費。
優惠限制：每人每次最多買二送二，僅限現場取餐，不適用於外送、外帶或車道服務。
不適用門市：包含機場、高鐵站及部分休息站等，詳情請參閱星巴克官網公告。