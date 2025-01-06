中山站終於有新飲料了！在飲料控的最新推薦清單中，一定有一間以青茶為主打的「青山 青茶專業製作」，首間店在東區巷弄中以簡約仛寂風設計亮相，便成為排隊人氣飲料店。這次，終於展店到中山南西商圈，為中山站帶來不一樣的獨創手搖飲料，有最純粹的「青茶」，古早味「菜燕青茶」、淡淡蕎麥香的「蕎麥珍珠奶茶」和「蕎麥奶蓋系列」等，並祭出免費喝、5折、全品項73折3大優惠，超多選擇讓飲料控超滿足。



▲中山站飲料推薦 青茶開幕鮮奶茶免費喝 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理



為飲料控獻上高品質的茶是青山堅持，嚴選各地的中高海拔茶園推出四款高山青茶，有春青散發梔子花香，夏青以蜜香與木質調為主，秋青帶著柔和奶香，冬青則擁有清新青草氣息，展現不同季節的風味魅力。最便宜只需30元就能喝到。也以青茶為基底推出各種創意特調手搖飲料，讓飲料控有新的選擇。



▲中山站飲料推薦「青山 青茶專業製作」有四款高山青茶 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理

青山 台北南西店開幕優惠

活動時間：2025/1/11～1/14​

優惠活動：

1、1/11第一杯指定飲品免費送：冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤3選1，每人限領一杯。​第2杯(起)全品項５折，每人限購五杯。​



2、1/12～1/14全品項73折，每人限購五杯​。



青山 青茶專業製作 台北南西店​

地址：台北市中山區中山北路一段140巷13號

時間：10:00－22:00

電話：02-2541-1031