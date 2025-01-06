中山站終於有新飲料了！在飲料控的最新推薦清單中，一定有一間以青茶為主打的「青山 青茶專業製作」，首間店在東區巷弄中以簡約仛寂風設計亮相，便成為排隊人氣飲料店。這次，終於展店到中山南西商圈，為中山站帶來不一樣的獨創手搖飲料，有最純粹的「青茶」，古早味「菜燕青茶」、淡淡蕎麥香的「蕎麥珍珠奶茶」和「蕎麥奶蓋系列」等，並祭出免費喝、5折、全品項73折3大優惠，超多選擇讓飲料控超滿足。
▲中山站飲料推薦 青茶開幕鮮奶茶免費喝 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理
為飲料控獻上高品質的茶是青山堅持，嚴選各地的中高海拔茶園推出四款高山青茶，有春青散發梔子花香，夏青以蜜香與木質調為主，秋青帶著柔和奶香，冬青則擁有清新青草氣息，展現不同季節的風味魅力。最便宜只需30元就能喝到。也以青茶為基底推出各種創意特調手搖飲料，讓飲料控有新的選擇。
▲中山站飲料推薦「青山 青茶專業製作」有四款高山青茶 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理
以古早味為發想，推出多款特色飲品，首推「菜燕青茶」搭配青茶滿足咀嚼控的同時，也少了負擔感；而「蕎麥珍珠」則帶有微微焦糖穀香，與奶茶搭配相得益彰。以及「蕎麥奶蓋系列」，融合濃郁奶香與茶韻，更讓人忍不住一喝再喝。突破傳統茶飲框架，讓飲料迷熱烈追捧。
▲中山站飲料推薦「青山 青茶專業製作」獨家配料菜燕、蕎麥珍珠、蕎麥奶蓋必點 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理
為慶祝南西店開幕，青山特別推出三大限時優惠。1月11日首日限定免費送出指定飲品，包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤，每人限領一杯；第二杯起則全品項五折優惠，讓顧客能一次品嘗多種選擇。此外，1月12日至1月14日全品項更享73折，每人限購五杯。
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▲中山站飲料推薦「青山 青茶專業製作」開幕推3大優惠 / 青茶 提供、WalkerLand窩客島整理
青山 台北南西店開幕優惠
活動時間：2025/1/11～1/14
優惠活動：
1、1/11第一杯指定飲品免費送：冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤3選1，每人限領一杯。第2杯(起)全品項５折，每人限購五杯。
2、1/12～1/14全品項73折，每人限購五杯。
青山 青茶專業製作 台北南西店
地址：台北市中山區中山北路一段140巷13號
時間：10:00－22:00
電話：02-2541-1031