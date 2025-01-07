飲料控、珍奶控都喝爆的經典珍奶「翰林茶館」，這次正式加入六角國際，要把台灣特色珍奶推向國際。為了慶祝，翰林茶館與六角旗下4大品牌「日出茶太、英格莉莉、春上布丁蛋糕、烘焙密碼」，在1/10-1/12共同推出買一送一優惠，不能錯過春上布丁蛋糕買一送一，粉絲準時開吃。



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▲▼慶祝翰林茶館加入六角集團 4品牌買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



六角國際4品牌慶祝翰林茶館 限定優惠

有國宴珍奶始祖之稱的「翰林茶館」攜手「六角國際」展開全新篇章，六角國際董事長表示，此次併購不僅擴大市場規模，更讓台灣手搖茶飲的影響力邁向全球。翰林茶館以深厚的文化底蘊與創新產品收服粉絲，經典珍奶熊貓款成為熱銷代表，黑白珍珠的搭配營造出如圓舞曲般的口感驚喜。此外還有功夫茶麵、三拼滷味等餐點，要讓更多人被圈粉。▲▼國宴珍奶始祖翰林茶館加入六角國際 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為慶祝六角國際與翰林茶館的合作，六角旗下品牌於2025年1月10日至12日推出限時買一送一優惠。活動期間只要在「翰林茶館」消費不限金額後，憑發票至日出茶太、英格莉莉、春上布丁蛋糕及烘焙密碼，享受指定品項的超值回饋。包含日出茶太推出太極111贈厚茶拿鐵爆米花，春上布丁蛋糕則有買一送一，送原味蛋糕，用最狂買一送一讓粉絲們大吃一波。▲▼六角集團4品牌買一送一 日出茶太 春上布丁蛋糕買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：2025/1/10-1/12

活動內容：只要在「翰林茶館」消費不限金額後，憑發票至日出茶太、英格莉莉、春上布丁蛋糕及烘焙密碼，享受指定品項的超值回饋。

優惠內容：

日出茶太：凡購買「太極111」即贈「厚茶拿鐵爆米花」一份。

(每店限量兌換，贈完為止)



春上布丁蛋糕：凡購買任一口味蛋糕，即贈「原味蛋糕」一顆(僅限一組)。

(每店每日限量30組，贈完為止，快閃門市不列入此活動)



英格莉莉：凡消費任一份「英式早午餐」，即贈「粉撲鬆餅」一份。

(每店每日限量20組，贈完為止)



烘焙密碼：凡購買「鹽可頌」，即贈同品項一顆(僅限一組)。

(每店每日限量兌換，贈完為止;園區門市不列入此活動)"