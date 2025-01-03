三商炸雞買一送一吃起來！為了慶祝農曆過年，三商炸雞推出「33歡樂餐Party第二彈」，以買一送一優惠，約粉絲吃爆。自即日起至1月22日，購買6塊炸雞就送新品「6隻風味雞翅桶」，多種口味滿足不同喜好，過年前開同樂會、約同事開吃，通通都很有理由。



推薦閱讀：茶湯會焙茶爆夯！飲料控推薦「茶湯會必喝TOP 5」茶湯會必喝排行榜帶你喝。



▲▼三商炸雞 炸雞桶買一送一優惠 速食優惠推薦 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞跟速食控、炸雞控一起年末開趴，特別推出新品「6隻風味雞翅桶」，以經典三節翅打造出鮮嫩多汁的口感，並且提供「川香椒麻、香檸起司、原味胡椒」共三種特製口味，滿足各種口味需求。原味胡椒主打簡單經典風味，川香椒麻麻辣過癮，香檸起司濃郁卻清新風味，一次就能吃到三種口味。



▲▼三商炸雞 炸雞桶新品 6隻風味雞翅桶 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞 33歡樂餐Party第二彈 買一送一優惠

這次三商炸雞配合新品上市，自即日起至1/22期間推出炸雞桶「買一送一」優惠，只要買6塊炸雞桶、就送新品「6隻風味雞翅桶」，整組390元就能帶回家。三商i美食卡會員再加碼，1/9-1/17期間，扣點數5點兌換380元「6塊炸雞桶+6隻風味雞翅桶」，就是比別人在多省10元，讓炸雞控年末約吃。▲▼三商炸雞速食優惠 炸雞桶買一送一優惠 三商會員加碼優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025/01/22

活動內容：買6塊炸雞桶、就送6隻風味雞翅桶，整組390元。

會員加碼優惠：1/9-1/17期間，扣點數5點兌換380元「6塊炸雞桶+6隻風味雞翅桶」。