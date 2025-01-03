為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 三商炸雞買一送一！炸雞控先吃「三商炸雞桶」買一送一 12隻炸雞390元就吃。

三商炸雞買一送一！炸雞控先吃「三商炸雞桶」買一送一 12隻炸雞390元就吃。

三商炸雞 買一送一 炸雞桶 速食 more
2025-01-03 19:04:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商炸雞
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

三商炸雞買一送一吃起來！為了慶祝農曆過年，三商炸雞推出「33歡樂餐Party第二彈」，以買一送一優惠，約粉絲吃爆。自即日起至1月22日，購買6塊炸雞就送新品「6隻風味雞翅桶」，多種口味滿足不同喜好，過年前開同樂會、約同事開吃，通通都很有理由。

推薦閱讀：茶湯會焙茶爆夯！飲料控推薦「茶湯會必喝TOP 5」茶湯會必喝排行榜帶你喝。

▲▼三商炸雞 炸雞桶買一送一優惠 速食優惠推薦 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞跟速食控、炸雞控一起年末開趴，特別推出新品「6隻風味雞翅桶」，以經典三節翅打造出鮮嫩多汁的口感，並且提供「川香椒麻、香檸起司、原味胡椒」共三種特製口味，滿足各種口味需求。原味胡椒主打簡單經典風味，川香椒麻麻辣過癮，香檸起司濃郁卻清新風味，一次就能吃到三種口味。

▲▼三商炸雞 炸雞桶新品 6隻風味雞翅桶  / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



這次三商炸雞配合新品上市，自即日起至1/22期間推出炸雞桶「買一送一」優惠，只要買6塊炸雞桶、就送新品「6隻風味雞翅桶」，整組390元就能帶回家。三商i美食卡會員再加碼，1/9-1/17期間，扣點數5點兌換380元「6塊炸雞桶+6隻風味雞翅桶」，就是比別人在多省10元，讓炸雞控年末約吃。

▲▼三商炸雞速食優惠 炸雞桶買一送一優惠 三商會員加碼優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

 

三商炸雞 33歡樂餐Party第二彈 買一送一優惠

活動期間：即日起至2025/01/22
活動內容：買6塊炸雞桶、就送6隻風味雞翅桶，整組390元。
會員加碼優惠：1/9-1/17期間，扣點數5點兌換380元「6塊炸雞桶+6隻風味雞翅桶」。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#買一送一
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
茶湯會焙茶爆夯！飲料控推薦「茶湯會必喝TOP 5」茶湯會必喝排行榜帶你喝。
 編輯 張人尹
三商炸雞買一送一！33歡樂餐6塊炸雞送酥炸棒腿6隻，搶攻炸雞控必吃清單。
 編輯 李維唐
雙12炸雞買一送一！拿坡里炸雞 三商炸雞雙12優惠買一送一開吃。
 編輯 張人尹
全家炸雞桶都是雞腿！320元全家炸雞桶開賣，7大全家新品一次看。
 編輯 鄭雅之
12強中華隊大贏美國！全家咖啡買一送一32小時狂歡。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up