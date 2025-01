在東京臨海副都心最熱鬧的有明區,希爾頓旗下全新品牌的飯店正式登場。關東地區首家「DoubleTree by Hilton」品牌飯店——「DoubleTree by Hilton 東京有明」正式開幕!DoubleTree by Hilton是希爾頓旗下快速成長的酒店品牌,在全球58個國家和地區擁有約700家酒店(超過155,000間客房)。飯店本身位處東京臨海區的核心位置,距離百合海鷗線「有明站」及臨海線「國際展示場站」僅需步行一分鐘。無論是前往東京Big Sight參加展覽、到台場購物遊玩,還是前往澀谷、新宿等市中心地區,都能輕鬆抵達!

客房:尊貴房(兩張單人床,高樓層)

這座17層樓高的飯店共有363間客房,房型豐富多樣。標準客房面積為22平方公尺,採用簡約現代的設計風格,適合商務人士或單人旅客。豪華房則提供26至30平方公尺的寬敞空間,高層樓的房型更可飽覽東京灣的迷人景致。最令人矚目的是43平方公尺的尊貴房,不僅空間寬敞,更配備了獨立的起居區域。







客房:豪華房(兩張單人床,高樓層)

客房:標準房(一張大床,高樓層)







客房:獨立浴室

所有房型都採用獨立式浴室設計,配備獨立浴缸和淋浴設施。







餐廳:SAUS

餐廳「SAUS」(荷蘭語意為「調味料」)提供豐富的和洋式餐點,包括主廚現場製作的麵食等,同時這間餐廳也提供自助餐式的早餐。午餐時段則改供應改良式「comfort food」。入住房客可以在醬料區塊自由搭配香料和原創醬料。







酒吧:Brew33 Bar

酒吧 Brew33 Bar 配備165吋大型螢幕,主廚都將現場特製酒吧料理,以及招牌雞尾酒、精釀啤酒和精選葡萄酒等。適合想要小酌一杯、放鬆的房客。除此之外,住客還可使用24小時開放的健身中心和投幣式洗衣間。為慶祝開幕,希爾頓榮譽客會會員於2024年12月20日(週五)至2025年3月20日(週四)期間入住,每次住宿可獲贈1,000點希爾頓榮譽客會積分喔!不要錯過了!



DoubleTree by Hilton 東京有明

地址:東京都江東區有明3-7-3

交通方式:百合海鷗線「有明站」、臨海線「國際展示場站」步行一分鐘

價格:單人房每晚29,000日幣起;雙人房每人每晚16,000日幣起

官方網站