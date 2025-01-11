在東京臨海副都心最熱鬧的有明區，希爾頓旗下全新品牌的飯店正式登場。關東地區首家「DoubleTree by Hilton」品牌飯店——「DoubleTree by Hilton 東京有明」正式開幕！DoubleTree by Hilton是希爾頓旗下快速成長的酒店品牌，在全球58個國家和地區擁有約700家酒店（超過155,000間客房）。飯店本身位處東京臨海區的核心位置，距離百合海鷗線「有明站」及臨海線「國際展示場站」僅需步行一分鐘。無論是前往東京Big Sight參加展覽、到台場購物遊玩，還是前往澀谷、新宿等市中心地區，都能輕鬆抵達！

客房：尊貴房（兩張單人床，高樓層）

這座17層樓高的飯店共有363間客房，房型豐富多樣。標準客房面積為22平方公尺，採用簡約現代的設計風格，適合商務人士或單人旅客。豪華房則提供26至30平方公尺的寬敞空間，高層樓的房型更可飽覽東京灣的迷人景致。最令人矚目的是43平方公尺的尊貴房，不僅空間寬敞，更配備了獨立的起居區域。







客房：豪華房（兩張單人床，高樓層）

客房：標準房（一張大床，高樓層）







客房：獨立浴室

所有房型都採用獨立式浴室設計，配備獨立浴缸和淋浴設施。







餐廳：SAUS

餐廳「SAUS」（荷蘭語意為「調味料」）提供豐富的和洋式餐點，包括主廚現場製作的麵食等，同時這間餐廳也提供自助餐式的早餐。午餐時段則改供應改良式「comfort food」。入住房客可以在醬料區塊自由搭配香料和原創醬料。







酒吧：Brew33 Bar

酒吧 Brew33 Bar 配備165吋大型螢幕，主廚都將現場特製酒吧料理，以及招牌雞尾酒、精釀啤酒和精選葡萄酒等。適合想要小酌一杯、放鬆的房客。除此之外，住客還可使用24小時開放的健身中心和投幣式洗衣間。為慶祝開幕，希爾頓榮譽客會會員於2024年12月20日（週五）至2025年3月20日（週四）期間入住，每次住宿可獲贈1,000點希爾頓榮譽客會積分喔！不要錯過了！



DoubleTree by Hilton 東京有明

地址：東京都江東區有明3-7-3

交通方式：百合海鷗線「有明站」、臨海線「國際展示場站」步行一分鐘

價格：單人房每晚29,000日幣起；雙人房每人每晚16,000日幣起

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