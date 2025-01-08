資生堂%ARABICA聯名粉底液咖啡免費喝！近期美妝品牌和潮牌咖啡聯名話題不斷，這次資生堂跨界和%Arabica聯名，以台日韓底妝排行榜NO.1的養膚型粉底「超聚光活膚粉底精華」為發想，打造期間限定「SHIESEIDO PLAYDATE」快閃店，並推出獨家限定「#220聚光拿鐵」，只要免費體驗新年開光旅程，就可以免費獲得聯名拿鐵，咖啡控、美妝控一定要來中山站體驗一下。



▲▼中山站%ARABICA資生堂快閃店免費喝聯名咖啡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



%ARABICA資生堂聯名「#220 聚光拿鐵」

「SHIESEIDO PLAYDATE」快閃店在首度對外開放的%ARABICA台北旗艦店二樓中登場 ，每個桌上都有化妝鏡、超聚光活膚粉底精華，免費提供開光體驗。「超聚光活膚粉底精華」結合「精華裹妝科技」與雙重益生元，實現護膚與妝效的完美融合，其核心成分「菸鹼醯胺 B3 」與活酵克菲爾萃取物，能提亮膚色並穩定膚況，讓肌膚自然透亮且持續保濕一整天，輕鬆打造「萬能淡妝」效果，在人群中自信綻放光采。▲▼%ARABICA資生堂快閃店免費體驗 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝現場免費送的聯名拿鐵以最適合亞洲女生的色號#220為發想，推出獨家配方的「#220聚光拿鐵」，就如同超聚光活膚粉底精華的絲滑感。只要在二樓完成體驗，就可以免費兌換一杯，還可以轉新年開運扭蛋，內藏日本幸運籤餅在新的一年帶給大家滿滿的祝福。▲▼%ARABICA資生堂聯名「#220 聚光拿鐵」免費喝 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，01/07-01/10期間，在中山商圈捕抓到手拿著「精華裹妝科技」粉底氣球的男子，只要拍下其身影，並在THREADS上，輸入Hashtag #超聚光粉底，就有機會拿到「超聚光粉底」正品乙支。推薦閱讀： 中山站飲料新開店！青山終於開到南西，鮮奶茶免費3大優惠必看。 ▲▼%ARABICA資生堂快閃優惠完成指定打卡就有機會獲得「超聚光粉底」正品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動期間：01/09-01/10

地點：%Arabica Taipei Roastery 台北中山旗艦店

地址：台北市中山區中山北路二段50巷45號



優惠活動：

1、01/09-01/10只要參加「SHISEIDO PLAYDATE 」體驗資生堂「超聚光活膚粉底精華」和開光旅程，就能獲得限定「#220聚光拿鐵」和超值體驗禮乙份。(數量有限，贈完為止，每人限兌換乙次)

2、01/07起回櫃購買「超聚光粉底」乙瓶，更能將訂製粉底刮刀帶回家，送完為止。

3、01/07-01/10期間，中山商圈遇到拿著「精華裹妝科技」粉底氣球的神秘男子，只要拍下他的身影並且PO在THREADS上，輸入Hashtag #超聚光粉底，就有機會拿到「超聚光粉底」正品乙支。