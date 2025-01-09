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小七咖啡買一送一！基隆限定7-11精品美式買一送一 最美7-11候車亭搶打卡。

小七 7-11 咖啡 基隆 more
2025-01-09 09:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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基隆人最美小七候車站，再喝小七買一送一！這次7-ELEVEN攜手基隆市政府，把公車站牌打造成超美CITY PRIMA「海邊咖啡廳」候車亭，打造全新基隆打卡點。此外還在基隆推出限定咖啡買一送一優惠，「精品美式、馥芮白」買一送一喝起來。

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▲▼7-ELEVEN基隆海邊咖啡廳候車亭 基隆打卡點 咖啡買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



這次7-ELEVEN攜手基隆市政府，花費近一年時間打造CITY PRIMA「海邊咖啡廳」候車亭，展現基隆的海洋特色。候車亭特別以CITY PRIMA的橘藍色調為主，還有超萌的OPEN將坐在一旁陪著粉絲打卡等車，到基隆也能打卡拍起來。

▲7-ELEVEN CITY PRIMA候車亭 基隆打卡點 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

配合「海邊咖啡廳」候車亭的啟用，CITY PRIMA精品咖啡也升級推出「花香耶加雪菲」風味。這款咖啡將日曬豆與水洗豆混合，展現細緻果香與豐富甜感。同時，自即日起至1/21期間，7-ELEVEN於基隆地區門市推出「精品美式、馥芮白」任選同品項買一送一優惠，基隆人喝起來。

▲7-ELEVEN 基隆地區CITY PRIMA咖啡買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

 

7-ELEVEN CITY PRIMA候車亭

地址：基隆市復興路197號（7-ELEVEN德復門市旁）
 

7-ELEVEN 基隆限定買一送一

活動期間：2025/01/08-01/21
活動內容：基隆地區指定販售CITY PRIMA精品咖啡門市，推出大杯精品美式與精品馥芮白（熱/冰）買一送一優惠。

 

 

 

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