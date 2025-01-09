不是有錢就能吃到的「台塑正宗帶骨牛小排」可以在台塑生醫旗下全新餐飲品牌「FB Kitchen」吃的到了！自1976年起，台塑企業敦北商圈總部招待所內流傳的一道隱世美味，終於揭開神秘面紗。歷經40餘年成為宴客傳奇的「台塑正宗帶骨牛小排」，如今由台塑生醫打造全新餐飲品牌「FB Kitchen」，於台北內湖正式開幕，將這道備受老饕推崇的經典料理公開於世，更進一步推出「台塑牛小排經典牛肉麵」與「牛小排辣味炒飯」等多款創新饗食，為台灣餐飲文化注入全新生命力。



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▲台塑總部招待所才吃的到的台塑正宗帶骨牛小排 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理



隱藏在高樓中的招待所，以「台塑正宗帶骨牛小排」傳奇吸引無數政商名流與美食饕客。台塑牛小排的誕生，源於李寶珠對先生王永慶的體貼，特地調整西餐風味為中式調理，經過數十次試驗，創造出全熟卻仍保留肉汁的烹調秘方，風靡了整個黃金90年代的牛排市場。如今，台塑生醫董事長王瑞瑜希望將這份承載家庭記憶與企業精神的料理傳承給更多人，特別命名品牌「FB Kitchen」，以「Formosa Biomedical」為縮寫，象徵台塑生醫對美食的探索精神。▲▼ / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理「FB Kitchen」的經典招牌「台塑正宗帶骨牛小排」與市場上流通的版本有顯著不同。從原料選擇到烹飪細節皆遵循嚴苛標準，包括挑選純淨水源環境下飼養的3A級年輕牛隻，部位限定於肋脊第6至8節，以確保油花分布均勻。製作過程更講究，經由乾濕醃料2:8的黃金比例醃製48小時，再經慢火烘烤2小時，最終染上誘人的琥珀色澤。每頭牛僅能製作6份牛小排，每份製作需耗時三天，堪稱極致美食工藝的代表作。即使不沾醬料，僅憑牛肉本身的香氣與肉汁即可征服挑剔味蕾，這也是此道料理被視為「宴客傳奇」的原因。▲「FB Kitchen」的經典招牌「台塑正宗帶骨牛小排」與市場上流通的版本有顯著不同 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理除了經典牛小排，「FB Kitchen」還推出其他系列創新菜品，包括「台塑牛小排經典牛肉麵」與「牛小排辣味炒飯」。這兩道料理融入中西風味，特別是牛肉麵，以雙洋蔥熬煮焦化湯頭，再加入紅蘿蔔、白蘿蔔及漢方香料，經72小時反覆慢熬，打造出層次豐富的紅燒湯頭，搭配每日新鮮現擀麵條及厚切牛小排，呈現天花板級的牛肉麵新作。而辣味炒飯則運用高溫爆炒，結合蛋液包裹米粒，佐以特製辣牛油，粒粒分明且鍋氣十足，為饕客帶來難忘的味蕾體驗。▲台塑牛小排經典牛肉麵以雙洋蔥熬煮焦化湯頭，再加入紅蘿蔔、白蘿蔔及漢方香料，經72小時反覆慢熬 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理餐廳菜單不僅停留在牛小排系列，更囊括近30道以台灣在地新鮮食材製作的家常佳餚。從生鮮海產製作的「海鮮豆腐煲」，到以小農南瓜與紅蘿蔔調製的金黃煲底，再到素食者專屬的「普羅旺斯田園烤時蔬」，每道菜都展現了「FB Kitchen」對健康與品質的堅持。王瑞瑜特別強調，母親李寶珠待客如家的精神，正是這些料理背後的靈魂，讓每位賓客在品嚐美食的同時，也能感受到溫暖的人情味。▲餐廳菜單不僅停留在牛小排系列，更囊括近30道以台灣在地新鮮食材製作的家常佳餚 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理此外，「FB Kitchen」的餐廳空間設計同樣充滿巧思，隱身於內湖台北企業總部園區的新明路，外觀以低調的黑色玻璃帷幕呈現，室內則融合挑高空間與綠意裝飾，營造舒適的用餐氛圍。餐廳共設有56個座位，包括沙發區、石紋餐桌、半開放式包廂及高腳吧檯，滿足不同用餐需求。▲「FB Kitchen」的餐廳空間設計同樣充滿巧思，隱身於內湖台北企業總部園區的新明路 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理為慶祝開幕，「FB Kitchen」推出期間限定優惠，包括雙饗套餐兩客「台塑正宗帶骨牛小排」僅需1999元，以及兩客「台塑牛小排經典牛肉麵」特價999元，優惠至1月24日止。想品嚐這份絕妙美味的饕客，務必提早預約，以免錯失品嚐機會。▲「FB Kitchen」推出期間限定優惠，包括雙饗套餐兩客「台塑正宗帶骨牛小排」1999元 / FB Kitchen提供、WalkerLand窩客島整理

FB Kitchen 台塑牛小排牛肉麵

地址：台北市內湖區新明路122-2號一樓(鄰近台塑企業內湖大樓A2棟，潭美公園公車站步行約5分鐘；開車可停入南京東路六段上的台北企業總部園區地下停車場。)

時間：週一到週六11:30-17:00 (午餐最晚點餐時間14:00)

價格：依菜單定價加收10%服務費

專線：02-2793-0189

線上訂位：https://pse.is/6wgqlw



FB Kitchen 台塑牛小排牛肉麵 開幕優惠

雙饗套餐優惠

兩客「台塑正宗帶骨牛小排」，特價 1999元（原價更高）。



牛肉麵優惠

兩客「台塑牛小排經典牛肉麵」，特價 999元。



優惠期限：即日起至 2025年1月24日 止，僅限限量供應，需提前預約。