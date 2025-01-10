強烈冷氣團襲擊台灣，全台氣溫急降，嚴冬寒意讓人不禁瑟縮。為了對抗這波驟降的氣溫，金色三麥推出驅寒保暖對策，即日起至1月10日，全台門市內用火鍋祭出超值優惠，不限時段、不限口味，六款美味鍋物全面半價。這場限定優惠不僅暖胃更暖心，為民眾帶來冬日裡最溫暖的美食饗宴。



▲金色三麥鍋物限定半價！六款驅寒神鍋搶攻金色三麥必吃清單 / 金色三麥提供、WalkerLand窩客島整理



金色三麥的火鍋菜單精緻多元，針對喜愛經典口味的顧客，主打「精選麻辣鍋」與「酸菜白肉富貴鍋」。其中「精選麻辣鍋」以五十種天然辛香料精心熬煮，湯頭香麻帶勁，搭配軟嫩豬肉片與鮮甜蔬菜如秀珍菇、杏鮑菇和白菜，每一口都香辣過癮。「酸菜白肉富貴鍋」則以手工醃漬酸白菜入湯，散發自然發酵的甘甜滋味，搭配蛤蜊、曼波魚丸與多汁肉片，酸香濃郁的湯頭令人胃口大開。



同時，對於偏愛異國風味的食客，兩款南洋風情鍋物不容錯過。「南洋風味叻沙鍋」以濃郁的蝦醬和椰汁為基底，融合清新的香茅與微酸口感，豐富的海鮮食材更增添層次感，讓人一吃便難以忘懷。而「蝦皇暹羅浴鍋」則以鮮蝦熬製濃郁湯底，加入香茅、南薑、檸檬葉調和出經典的冬蔭功風味，再融合椰奶的溫潤與檸檬的酸香，最後以泰國小辣椒點綴出香辣平衡，暖身效果滿分。



海鮮愛好者也有專屬鍋物可選，「精釀啤酒海鮮鍋」和「鱈場蟹極地鍋」絕對是海鮮控的最愛。「精釀啤酒海鮮鍋」以秘製湯底結合金色三麥的精釀啤酒慢火熬煮，搭配大蝦、大蛤、花枝丸和墨魚等豐富海味，鮮美與啤酒麥香相得益彰。「鱈場蟹極地鍋」則以野生鱈場蟹為主角，巨大蟹腿肉質厚實且鮮嫩彈牙，來自高緯度純淨海域的珍饌，帶來無與倫比的極致饗宴。



▲金色三麥的火鍋菜單精緻多元 / 金色三麥提供、WalkerLand窩客島整理



金色三麥6款冬季鍋物

半價優惠期間：即日起至1月10日

精選麻辣鍋 $480

南洋風味叻沙鍋 $480

精釀啤酒海鮮鍋 $480

酸菜白肉富貴鍋 $780

蝦皇暹羅浴鍋 $880

鱈場蟹極地鍋 $1,280