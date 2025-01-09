今年農曆春節比往年提前到來，許多家庭已開始籌備團圓飯，如何輕鬆準備一桌豐盛的年菜成為許多人關注的話題。位於林口的亞昕福朋喜來登酒店，聚味軒中餐廳特別推出「昕喜豐年」外帶年菜，針對小家庭需求量身打造，並以中式經典料理結合創意巧思，呈現一系列精緻美味的佳餚，讓消費者在家也能享受高端餐廳的饗宴。



▲昕喜豐年」外帶年菜組合包含八道料理，每道佳餚都寓意吉祥如意 / 林口亞昕福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理



今年的「昕喜豐年」外帶年菜組合包含八道料理，每道佳餚都寓意吉祥如意，讓圍爐的氣氛更加喜慶。前菜「聚味福臨巧鮮拼」集結了五種風味，包括花雕醉蝦、蒜香豬腱、蜜桃燻鴨、素鵝卷與涼拌牛蒡，以開胃前菜象徵五味俱全；而主菜則有金蒜大蝦炆伊麵，作為經典粵式料理，虎蝦的彈牙口感與吸附湯汁的伊麵相得益彰，讓人一口難忘。另有象徵福壽雙全的「淮揚珍饈聚寶盆」，選用鮑魚、干貝、花膠等珍饈食材，搭配金華火腿熬煮的濃郁湯底，整體香味濃厚、層次豐富，是每年餐桌上不可或缺的重頭戲。



除此之外，寓意年年有餘的「藤椒綠椰山泉鱸」更是亮點之一。這道料理採用清蒸技法，結合花椒與泰式綠咖哩調製的醬汁，讓鱸魚的鮮甜滋味更加迷人，輕麻帶勁，別具特色。另一道經典菜色「荷香糯米走地雞」，以荷葉包裹雞肉與糯米蒸煮，濃郁的荷葉清香搭配鮮嫩多汁的雞肉，為餐桌增添溫暖與滿足感。而「醇香花雕燒蹄肘」更是年節必備的經典美食，主廚以特製花雕滷汁燜煮蹄肘，肉質軟嫩入味，帶有濃郁的花雕酒香，甜鹹交織的口感令人一試成主顧。



聚味軒的「昕喜豐年」不僅滿足口腹之欲，也讓傳統年菜變得更加輕鬆。主廚用心打造的「野蕈百果扣菜膽」以高湯煨白菜心，搭配白果與野菇的清爽滋味，既解膩又健康。最後壓軸的「豐收年年步步糕」，以紅豆年糕為主角，口感綿密滑順，甜而不膩，象徵「步步高升」，完美畫下團圓飯的句點。



除了年菜外，聚味軒今年特別推出「昕福如意」伴手禮盒，每盒包含烏金XO醬與黑豆麻油薑泥兩款拌醬，並搭配象徵祝福的見麵禮麵線。烏金XO醬選用頂級烏魚子與干貝絲製成，香氣濃郁，適合拌飯、炒菜或作為調味料，口感層次豐富。而黑豆麻油薑泥則以老薑細磨成泥，加入上等黑麻油與豆豉精煉而成，適合素食者食用，無論拌麵或加入湯品，都能提升風味層次。這款禮盒不僅適合年節贈禮，更傳遞滿滿的祝福與心意。



▲象徵福壽雙全的「淮揚珍饈聚寶盆」，選用鮑魚、干貝、花膠等珍饈食材，搭配金華火腿熬煮的濃郁湯底 / 林口亞昕福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

林口亞昕福朋喜來登酒店「昕喜豐年」外帶年菜

春節期間，聚味軒中餐廳更推出初一至初五限定的春節特別桌菜，每桌10人起訂，價格為NT$18,800元起，並附加10%服務費。此外，單點菜單也提供多元選擇，讓家庭聚餐更具彈性。過年期間，不妨安排到林口一遊，除了聚味軒的美食外，鄰近的林口三井Outlet與新開二館亦是走春的好去處。作為都會後花園的林口，不僅擁有迷人的自然景觀，更以多元的購物與美食選擇，成為新春旅遊的熱門目的地。▲聚味軒特別推出「昕福如意」伴手禮盒 / 林口亞昕福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

內容：一組六人份，只要NT$8,899元

訂購方式：即日起開放預購至2025/01/19止，請於提貨前 3 天預訂

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