台南人久等了，全新百貨誠品生活台南終於快開了！以生活風格打造日常儀式感的誠品生活，之前宣告將在台南打造全新旗艦店「誠品生活台南」消息一出，就成為台南人日日期盼開幕的大事。如今，終於正式公告將在今年2025年第一季試營運，獨棟的街邊建築約6000坪的空間中，除了有誠品書店之外，還引進多間人氣主題餐廳，其中最受期待的就是甜點吃到飽，滿足台南人愛吃甜的飲食習慣。



▲台南新百貨 誠品生活台南2025年第一季試營運/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理



誠品生活宣布全新旗艦店「誠品生活台南」即將於今年第一季試營運。由建築師羅耕甫操刀設計的街邊獨棟建築，將永續概念與美學完美結合，榮獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。並請到由建築師蕭博文操刀室內設計，整合傳統庭院與現代美學，創造出「埕」文化的聚會廣場。



▲誠品生活台南為永續綠建築/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

誠品生活台南

營運時間：2025年第一季

地點：台南新興園區