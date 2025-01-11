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台南新百貨要開了！誠品生活台南6000坪空間曝光，甜點吃到飽領軍。

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2025-01-11 14:43:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：誠品生活
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編輯 鄭雅之

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台南人久等了，全新百貨誠品生活台南終於快開了！以生活風格打造日常儀式感的誠品生活，之前宣告將在台南打造全新旗艦店「誠品生活台南」消息一出，就成為台南人日日期盼開幕的大事。如今，終於正式公告將在今年2025年第一季試營運，獨棟的街邊建築約6000坪的空間中，除了有誠品書店之外，還引進多間人氣主題餐廳，其中最受期待的就是甜點吃到飽，滿足台南人愛吃甜的飲食習慣。

▲台南新百貨 誠品生活台南2025年第一季試營運/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

誠品生活宣布全新旗艦店「誠品生活台南」即將於今年第一季試營運。由建築師羅耕甫操刀設計的街邊獨棟建築，將永續概念與美學完美結合，榮獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。並請到由建築師蕭博文操刀室內設計，整合傳統庭院與現代美學，創造出「埕」文化的聚會廣場。

▲誠品生活台南為永續綠建築/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理



全新旗艦店誠品生活台南為四層樓、6000坪的文化地標，擁有挑高10米的雙層書店，融合自然採光與綠意設計，創造出與台南暖陽互動的空間氛圍。兒童館特別規劃全球特色繪本，為親子閱讀打造專屬天地。同時，規劃多元藝文空間，配有8米寬大步梯與露台綠意天井，打造台南人專屬的逛街新去處。

▲誠品生活台南獨棟四層樓，總面積約6000坪/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

除了文化書香的體驗之外，為吸引更多訪客，館內引進世界美食料理與咖啡輕食，包括甜點吃到飽、台灣茶體驗館、複合印刷設計老宅咖啡館及台灣啤酒餐酒館等特色餐飲品牌進駐，讓人到此不僅有各類書籍文具可以購買，還可以品嚐到人氣美食。也攜手國際品牌與新銳設計師，從義大利精品行李箱、美國百年工作靴，到超過7500款紅白酒的「誠品酒窖」，勢必將成為台南獨特潮流新地標。

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▲▼誠品生活台南引進各類人氣美食、選品，包括甜點吃到飽/ 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理



 

誠品生活台南

營運時間：2025年第一季
地點：台南新興園區

 

 

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