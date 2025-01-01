說到美食之都台南，大家的必吃清單裡都少不了牛肉湯吧！今年網路平台票選「遊台南最想品嚐的小吃」，牛肉湯穩坐第一！現在秋冬更是需要熱騰騰的牛肉湯補充能量，早上來一碗提神，晚上再一碗暖胃，24小時輪番上陣，不怕吃不到。窩客島這次整理7間必吃「台南中西區牛肉湯」，身為美食林立的一級戰區，讓你輕鬆鎖定店家，不用再眼花撩亂，跟著推薦開吃。



▲台南中西區牛肉湯推薦7選，溫體牛馬拉松24小時都吃得到 / WalkerLand窩客島整理

有別於老字號店家，「牛苑溫體牛火鍋」第一眼還以為是網美咖啡廳，吃牛肉湯也很有儀式感；如果想試點不一樣的牛肉湯，「牛家莊牛肉湯」的牛蛋牛肉湯直接讓你找到新世界！早上真的起不來，「根牛肉火鍋」、「鬍鬚忠牛肉湯」兩家下午開始營業到凌晨，宵夜想吃牛肉湯也點得到！喜歡自己動手涮牛肉，準確掌握熟度，「松大沙茶爐」溫體牛火鍋推薦吃起來。「真羨慕台南人日常」每次到台南來一碗牛肉湯，都會這麼想著。



▲台南中西區牛肉湯推薦7選，熱炒、火鍋不同吃法都美味 / WalkerLand窩客島整理



台南最美溫體牛火鍋店：牛苑溫體牛肉火鍋

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 牛苑溫體牛肉火鍋 說：

牛肉盤的油花真的超美，整個色澤看起來超新鮮，放進湯底涮個3-5秒就可以吃了，肉質超級扎實軟嫩鮮甜，點三盤以上會給不同部位，不過我也不知道是哪些部位，但每一盤肉質都相當新鮮好吃，口感略有不同。



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牛苑溫體牛肉火鍋

地址：台南市中西區中正路140號

電話：06-223-6556

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：不說以為是咖啡廳！台南最美牛苑溫體牛火鍋。



▲▼台南最美溫體牛火鍋店，肉質鮮嫩美味：牛苑 / 靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理





台南宵夜也能吃得到牛肉湯：根牛肉火鍋

部落客 台南好Food遊 造訪 根牛肉火鍋 說：

除了牛肉火鍋是主打，更厲害的居然是熱炒類，老闆炒功一流，能炒出鑊氣滿滿的牛肉炒飯跟熱炒，獨家特製的菜色也讓人稱讚。



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根牛肉火鍋

地址：台南市中西區金華路三段207號

電話：06-223-2678

完整介紹由部落客「台南好Food遊」於窩客島分享：半夜也能吃~營業到三點，熱炒很厲害的溫體牛肉火鍋!獨家泰式涼拌牛肉、秘醬牛腩吃一次就上癮「根牛肉火鍋」河樂廣場旁｜溫體牛｜台南牛肉湯推薦



▲▼台南宵夜也能吃到牛肉湯，熱炒推薦必點：根牛肉火鍋 / 台南好Food遊 提供、WalkerLand窩客島整理



台南特有牛蛋牛肉湯：牛家莊牛肉湯

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 牛家莊牛肉湯 說：

在牛肉湯裡加入土雞蛋、蔥花及薑，菜單上有特別註明牛肉是七分熟，第一次喝到加雞蛋的牛肉湯，牛肉加蛋更顯滑嫩，蛋花也讓湯頭更加濃郁，這碗牛肉湯加蛋特別適合喜歡豐富口感的人！



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牛家莊牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路86號

電話：06-222-2406

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：牛家莊牛肉湯 ❙ 獨特的加味牛肉湯、牛蛋牛肉湯，台南中西區牛肉湯!



▲▼台南特有牛蛋牛肉湯，超人氣組合必喝：牛家莊牛肉湯 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



台南寵物友善溫體牛肉：四季溫體牛肉鍋

部落客 小珊珊 造訪 四季溫體牛肉鍋 說：

牛肉火鍋用的可是本土現宰的溫體牛，直接下鍋涮個幾秒就可以吃了喔！輕涮3-4秒，肉片呈現略帶粉嫩狀的口感是最好吃的，入口可以吃到牛肉的嫩度與清甜感，軟嫩又甘甜，在台南能吃到這麼好吃的溫體牛肉真的是太幸福了〜〜〜



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四季溫體牛肉鍋

地址：台南市中西區民生路二段143.145號

電話：06-222-5522

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：四季溫體牛肉鍋，來台南沒吃到等於白來！好評台南牛肉火鍋推薦，傳奇滋味絕非浪得虛名，不預約一要等一小時以上……



▲▼台南寵物友善溫體牛肉，沒預約吃不到：四季溫體牛肉鍋 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



台南超夯排隊牛肉湯：無名牛肉湯

部落客 加小菲 造訪 無名牛肉湯 說：

新鮮現燙的溫體牛肉湯清爽鮮甜，滿滿牛肉香，溫體牛肉切成片狀大小適中，簡單沾點豆瓣醬就很鮮美好吃，若是想吃粗飽，就點上一碗牛肉湯再配白飯，泡著湯吃肯定也非常厲害啊！



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無名牛肉湯

地址：台南市中西區府前路二段121號（已搬家）

電話：06-223-8685

完整介紹由部落客「加小菲」於窩客島分享：不用早起也可以喝得到每日現宰溫體牛肉湯,內用還有白飯免費吃到飽♥無名牛肉湯♥



▲▼台南超夯排隊牛肉湯，白飯免費吃到飽：無名牛肉湯 / 加小菲 提供、WalkerLand窩客島整理



台南超狂牛肉湯從晚吃到早：鬍鬚忠牛肉湯

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 鬍鬚忠牛肉湯 說：

花紋牛肉湯的牛肉軟嫩加倍！而且旁邊帶筋及些許油脂讓整體的牛肉更加美味，嫩度高甜度也高，它的鮮嫩是讓你吃了會笑的美味！比上等牛肉湯好吃呀！



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鬍鬚忠牛肉湯

地址：台南市中西區民族路三段91號

完整介紹由部落客「專業噗嚨共Miso吃走」於窩客島分享：【台南美食推薦】鬍鬚忠牛肉湯 ➤ 神農街美食，鮮嫩無比～花紋牛肉湯必點！台南牛肉湯推薦！內含菜單！



▲▼台南超狂牛肉湯分三種等級：鬍鬚忠牛肉湯 / 專業噗嚨共Miso吃走 提供、WalkerLand窩客島整理



台南獨門湯頭溫體牛沙茶火鍋：松大沙茶爐

部落客 捲捲頭。品味生活 造訪 松大沙茶爐 說：

松大沙茶豬牛肉爐的沙茶醬，是依循古法，堅持手工自製，沙茶顆粒吃來非常細緻不油膩，品嚐起來還帶有一股淡淡的花生香，實在是非常豐富迷人的氣味。



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松大沙茶爐

地址：台南市中西區成功路439號

電話：06-226-0028

完整介紹由部落客「捲捲頭。品味生活」於窩客島分享：▋台南美食 ▋松大沙茶豬牛肉爐。沙茶醬神美味，溫體牛肉軟嫩鮮甜，讓你冬天暖胃，夏天暖心！



▲▼台南獨門湯頭溫體牛沙茶火鍋：松大沙茶爐 / 捲捲頭。品味生活 提供、WalkerLand窩客島整理