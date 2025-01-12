就在新北登場的「Pokémon GO Tour：合眾地區」，寶可夢大師準備好要衝了！擄獲老中青三代的寶可夢Pokémon GO，堪稱是全球最高人氣IP、遊戲之一。實體化的互動體驗更是能號召寶可夢大師齊聚現場開一場狂歡派對。這次，將在新北大都會登場的「Pokémon GO Tour：合眾地區」，連續3天的活動不僅有境界寶可夢初登場，更規劃寶可夢棲息地、精美拍照、限定周邊商品、美食市集和皮卡丘見面會等活動，讓寶可夢大師3天到場都有不同的小驚喜。
▲▼新北寶可夢Pokémon GO Tour(圖為寶可夢活動舊資料僅供參考，非本次活動照)/ WalkerLand窩客島整理提供
2025年第一場寶可夢大型活動「Pokémon GO Tour：合眾地區」將在2/21~2/23期間，於新北大都會公園正式登場，將公園變成真實版寶可夢世界，現場規劃寶可夢棲息地、打卡景點、限定周邊商品，號召寶可夢大師到此處滿足各種拍照需求。同時，也準備了豐富的美食市集讓大家大飽口福。
▲▼新北Pokémon GO Tour限定周邊商品/ WalkerLand窩客島整理提供
新北大都會主會場上更有首次在傳說團體戰亮相的境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」，寶可夢大師們搶著朝聖。而每次有寶可夢大型活動，就絕對少不了皮卡丘見面會，最經典、最高人氣的皮卡丘將在「Pokémon GO Tour：合眾地區」萌翻大家，亦會免費贈送皮卡丘造型遮陽帽，數量有限趁早去領去。
▲▼新北寶可夢Pokémon GO Tour皮卡丘造型遮陽帽/ WalkerLand窩客島整理提供
活動不僅限於主會場，新北市區也充滿寶可夢驚喜。主辦方與捷運公司合作，設置活動限定寶可補給站，訓練家們可以挑戰GO火箭隊手下，並獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。此外，新北市規劃十條官方路線，結合自然景色與歷史文化，訓練家們完成路線可獲得官方認證徽章，活動結束後仍可沿路線漫遊新北，延續探索樂趣。
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▲新北寶可夢Pokémon GO Tour規劃10大路線/ WalkerLand窩客島整理提供
新北寶可夢Pokémon GO Tour
活動日期：2025/2/21~2/23
主會場：新北大都會公園