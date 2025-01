就在新北登場的「Pokémon GO Tour:合眾地區」,寶可夢大師準備好要衝了!擄獲老中青三代的寶可夢Pokémon GO,堪稱是全球最高人氣IP、遊戲之一。實體化的互動體驗更是能號召寶可夢大師齊聚現場開一場狂歡派對。這次,將在新北大都會登場的「Pokémon GO Tour:合眾地區」,連續3天的活動不僅有境界寶可夢初登場,更規劃寶可夢棲息地、精美拍照、限定周邊商品、美食市集和皮卡丘見面會等活動,讓寶可夢大師3天到場都有不同的小驚喜。



▲▼新北寶可夢Pokémon GO Tour(圖為寶可夢活動舊資料僅供參考,非本次活動照)/ WalkerLand窩客島整理提供



新北寶可夢Pokémon GO Tour

2025年第一場寶可夢大型活動「Pokémon GO Tour:合眾地區」將在2/21~2/23期間,於新北大都會公園正式登場,將公園變成真實版寶可夢世界,現場規劃寶可夢棲息地、打卡景點、限定周邊商品,號召寶可夢大師到此處滿足各種拍照需求。同時,也準備了豐富的美食市集讓大家大飽口福。▲▼新北Pokémon GO Tour限定周邊商品/ WalkerLand窩客島整理提供新北大都會主會場上更有首次在傳說團體戰亮相的境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」,寶可夢大師們搶著朝聖。而每次有寶可夢大型活動,就絕對少不了皮卡丘見面會,最經典、最高人氣的皮卡丘將在「Pokémon GO Tour:合眾地區」萌翻大家,亦會免費贈送皮卡丘造型遮陽帽,數量有限趁早去領去。▲▼新北寶可夢Pokémon GO Tour皮卡丘造型遮陽帽/ WalkerLand窩客島整理提供活動不僅限於主會場,新北市區也充滿寶可夢驚喜。主辦方與捷運公司合作,設置活動限定寶可補給站,訓練家們可以挑戰GO火箭隊手下,並獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。此外,新北市規劃十條官方路線,結合自然景色與歷史文化,訓練家們完成路線可獲得官方認證徽章,活動結束後仍可沿路線漫遊新北,延續探索樂趣。推薦閱讀: 卡比獸降臨中壢!2025台灣燈會點燈時間 地點先看,寶可夢大師要衝。 ▲新北寶可夢Pokémon GO Tour規劃10大路線/ WalkerLand窩客島整理提供

活動日期:2025/2/21~2/23

主會場:新北大都會公園