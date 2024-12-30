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卡比獸降臨中壢！2025台灣燈會點燈時間 地點先看，寶可夢大師要衝。

2025台灣燈會在桃園 中壢景點 青埔景點 寶可夢 more
2024-12-30 21:31:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：桃園市政府
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編輯 鄭雅之

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寶可夢大師要被萌翻了！2025台灣燈會即將在桃園盛大登場，是睽違九年再度重返桃園點燈，這次除了有高鐵旁的主燈區之外，還加碼在A19桃園體育園區站周邊打造「光的遊戲場」燈區，其中更有超巨萌卡比獸躺在青塘園賣萌，消息一出瞬間成為寶可夢大師討論話題。更串連桃園十三個行政區推出不同特色燈飾，讓大家到桃園賞燈、踏青。

▲▼2025台灣燈會在桃園有寶可夢卡比獸坐鎮/ 桃園市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



2025台灣燈會在桃園主燈展區將在明年2/12在A18高鐵桃園站周邊正式點燈，而A19桃園體育園區站周邊燈區則是搶先在2/7點燈，以遊樂場為主題打造充滿童趣的沈浸式互動賞燈空間，規劃棒球海洋等元素混搭的「活力發電站」、馬戲團歡樂感的「青春光劇場」、呈現桃園多元民族融合「城市聚光燈」、將燈飾融入在埤塘地景中「光臨千塘國」、民俗宗教信仰的「福光滿意讚」五大燈區。

▲▼2025台灣燈會在桃園有A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站燈區/ 桃園市政府 提供、WalkerLand窩客島整理


而最讓大家期待的絕對是「光臨千塘國」，目前已經曝光10米高巨型卡比獸躺臥在草地上，除了有超可愛卡比獸賣萌之外，也預計會有6米高的皮卡丘和巨型寶可夢集換式卡牌，也都將在明年2/7正式對外亮相。此外，A19桃園體育園區站燈區更結合棒球設計主燈「光耀之球」，結合光雕技術於每晚整點、半點展演，勢必會讓棒球迷驚喜連連。

推薦閱讀：寶可夢衝康是美搶！皮卡丘春聯 星星抱枕睡袋9款，最便宜59元收。

▲▼2025台灣燈會在桃園有卡比獸、皮卡丘/ 桃園市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



2025台灣燈會在桃園 點燈時間
日期：2025/2/12～2/23（光的遊戲場 2/7 起試營運）

2025台灣燈會在桃園 地點
主燈展演場 A18高鐵桃園站周邊 2025/2/12~2/23
光的遊戲場 A19桃園體育園區站周邊 2025/2/7~2/23

2025台灣燈會在桃園 光的遊戲場燈區
活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國、福光滿意讚

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