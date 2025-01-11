隨著多國料理風潮在台灣的興起與發展，板橋凱撒大飯店的蓮花餐廳搶攻必吃美食清單，特邀印度籍主廚契賽爾Kishor Chakraborty以及馬來西亞籍主廚夏隆Shahrom Bin Saari加入廚藝團隊，為美食老饕們帶來全新的南洋風味料理。蓮花餐廳從1月20日起，將以嶄新的面貌亮相，將原本的泰式料理與印度、馬來西亞料理巧妙結合，並且新增了30道以上的創意料理，為美食老饕們提供更加豐富的餐飲選擇。



推薦閱讀：草莓可頌一定要吃！NO COFFEE冬季限定「馥郁莓戀香酥可頌 熱紅酒咖啡」必吃。



▲板橋蓮花餐廳超過30道南洋風味料理，挑戰美食必吃清單 / 板橋凱撒大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



這一次蓮花餐廳的菜單調整，涵蓋了坦都里雞、仁當牛肉、馬來咖哩蝦、紅腰豆瑪沙拉以及甜點煎蕊等經典南洋料理。這些菜肴不僅選用當地傳統食材，還融入了地道的烹飪手法，呈現出令人垂涎的美味。同時，契賽爾主廚擁有超過14年的經驗，曾於馬來西亞吉隆坡的JW萬豪酒店和大華酒店擔任主廚長達6年，並且服務過印度總理以及寶萊塢明星阿米爾·罕。他擅長運用多層次的香料，並根據客人的需求量身訂做餐點，這使得他的料理成為一道道令人陶醉的美味。此次他特別設計的料理，包括印度街頭小吃「蔬菜法蘭基捲」、富有印度風情的「坦都里雞」以及常見於當地的「饢烤餅」，都能夠真實地還原印度料理的獨特風味。此外，「馬來咖哩蝦」與「皇家奶油乳酪」等經典甜品也將登場，為美食老饕們帶來一場味蕾上的饗宴。



▲這一次蓮花餐廳的菜單調整，涵蓋了坦都里雞、仁當牛肉、馬來咖哩蝦、紅腰豆瑪沙拉以及甜點煎蕊等經典南洋料理 / 板橋凱撒大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

而來自馬來西亞的夏隆主廚則擁有12年以上的餐飲經驗，曾為馬來西亞的吉隆坡雅高集團鉑爾曼酒店效力，也曾擔任過馬來西亞皇室的私廚。他特別帶來了馬來西亞當地的多道經典美食，包括「傳統辣醬炒飯」、「馬來風炒粿條」，以及特色的「椰薑黃醬烤鱸魚」和「椰薑黃醬烤羊排」，這些菜肴巧妙融合了熱帶香料的風味，並且以精湛的烹飪技術呈現每一道美味。另一道不容錯過的經典菜式便是「仁當牛肉」，這道菜也曾被CNN評選為全球50大美食之一。此外，還有馬來風味的「椰香糯飯佐辣蓉醬」，這道道道考驗廚師耐心與火候的美味佳肴，呈現了馬來西亞料理的細膩與獨特。▲馬來西亞當地的多道經典美食，包括「傳統辣醬炒飯」、「馬來風炒粿條」，以及特色的「椰薑黃醬烤鱸魚」和「椰薑黃醬烤羊排」 / 板橋凱撒大飯店提供、WalkerLand窩客島整理並且蓮花餐廳的廚藝團隊不僅專注於印度與馬來西亞的傳統經典菜餚，還結合泰國料理的元素，創新推出了多道泰式美食。像是開胃菜「版納傣大薄片」、「泰式鮮蝦蔬菜卷」，以及一道白飯殺手「奶油咖哩鮮蝦粉絲煲」，都為顧客帶來了嶄新的南洋風味餐飲體驗。無論是從風味的層次，還是從烹飪技巧的精緻度來看，蓮花餐廳的轉型都無疑是一場令人期待的美食盛宴。▲並且蓮花餐廳的廚藝團隊不僅專注於印度與馬來西亞的傳統經典菜餚，還結合泰國料理的元素 / 板橋凱撒大飯店提供、WalkerLand窩客島整理最後，餐廳也將推出一系列優惠活動，以慶祝轉型的成功，凡在2月20日之前於餐廳用餐並消費滿2,000元，即可獲得主廚私房菜「紅咖哩爆炒骰子牛」或「泰式辣炒海鮮」二選一。此外，若選購任一咖哩美饌，還可免費獲得一份美味的饢烤餅。▲凡在2月20日之前於餐廳用餐並消費滿2,000元，即可獲得主廚私房菜「紅咖哩爆炒骰子牛」或「泰式辣炒海鮮」二選一 / 板橋凱撒大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

板橋凱撒大飯店的蓮花餐廳 新菜優惠

活動期間：即日起至2月20日。

消費滿額贈品：單筆消費滿2,000元，即可獲贈主廚私房菜「紅咖哩爆炒骰子牛」或「泰式辣炒海鮮」二選一。

活動送烤餅：凡點購任一咖哩料理，即贈饢烤餅乙份。

蓮花餐廳官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw

優惠內容可能隨時調整，詳情以官網公告為準。