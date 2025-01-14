威秀影城「Care Bears彩虹熊」周邊小物開賣！這次威秀影城特別針對Care Bears粉絲，推出3款限定周邊小物套餐，可愛小物包含爆米花桶造型毯、盲盒杯套與手機夾掛繩，不只實用，這次更有逗趣的臭臉版「牢騷小熊」造型，粉絲們準時1/18起搶起來。



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▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊 電影周邊套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理



威秀影城Care Bears彩虹熊 電影周邊套餐

這次威秀影城推出3款Care Bears電影套餐，以周邊小物搭配電影點心組合。粉絲一定要先搶極限量的「Care Bears爆米花桶造型毯」，還原爆米花桶造型，搭配柔軟毛絨材質重現蓬鬆感，同時還繡上角色符號，細節感滿滿。取出毯子後，爆米花桶也能作為實用的收納桶，放在客廳、放在房間都超適合。▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊 爆米花桶造型毯 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理另一款「Care Bears盲盒玩偶杯套」則將Care Bears角色化身成抱著飲料的造型，長毛材質搭配精緻刺繡，肚子上的符號與小熊屁股上的愛心都超吸睛。其中包含「Grumpy Bear牢騷小熊」、「Cheer Bear樂觀小熊」、「Sweet Dream Bear甜夢小熊」3種，特別的是，還有一款隱藏版「臭臉小熊」逗趣表情更讓讓人會心一笑，讓粉絲們拚運氣想抽到。▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊 盲盒玩偶杯套 隱藏版臭臉小熊 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理此外，威秀影城這次也推出實用可愛的「Care Bears的手機夾掛繩」，柔軟材質與可愛電繡設計，變成粉絲們出門的穿搭小巧思，其中還有貼心的隱藏式夾層設計，可放悠遊卡或信用卡，增添實用功能。威秀影城表示，本次Care Bears共3款周邊套餐，同步在1/18起於全台威秀影城現場正式販售，售完為止，粉絲一定要準時衝。▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊 手機夾掛繩 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

開賣時間：2025/01/18起，限量售完為止。

販售通路：全台威秀影城

套餐售價與規格：

爆米花桶造型毯A套餐

內容：1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個爆米花桶造型毯（共3款，款式隨機）

售價：$1099



造型杯套B套餐

內容：1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個造型杯套（共3款，款式隨機）

售價：$499



造型手機夾C套餐

內容：1份 中份爆米花+2杯 中杯飲料+1個造型手機夾（共3款，款式隨機）

售價：$499