搶攻歲未聚餐商機！阪前鉄板焼き迎接新年之際，自2024年1月9日起，品牌推出全新「賀正御禮和牛套餐」，以11道精緻佳餚打造極致饗宴，售價為1880元加服務費。此套餐結合日本與澳洲的頂級食材，從A5和牛到南非活鮑魚，從北海道干貝到新鮮龍蝦，融合創新技法與經典美味，無疑是歲未迎新聚餐最好的選擇。



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▲▼ / 阪前鉄板焼き提供、WalkerLand窩客島整理



在主菜部分，「稻燒A5黑毛和牛」可說是套餐的靈魂所在。靈感源自日本四國傳統稻草燒鰹魚的技法，主廚將A5和牛經過稻稈高溫炙燒，使得肉質更為鮮嫩多汁，且尾韻留有淡雅稻香。為了讓饕客品嚐更多層次感，特別搭配多種佐料，包括山葵碎、鹽昆布、酥炸蒜片等，實現「一口一味」的美味哲學。此獨特烹調方式不僅展現了對食材的尊重，更延續了鐵板燒料理以火與技術為核心的傳統精神。而在在海鮮部分，「龍蝦二吃」則充分展現主廚的創意與技藝。龍蝦身乾煎至外酥內嫩，搭配濃郁的海老醬，完美突顯龍蝦的鮮甜與香氣。而龍蝦頭則被巧妙運用，與信州味噌一同煨煮成湯，並加入一匙日本清酒，賦予湯品細膩的酒香與層次感。此外，南非活鮑魚被選為另一經典菜色，搭配黑蒜奶油醬與澎湖海藻味噌，襯以日光栗香地瓜，演繹鮮味與土地氣息的完美融合。配菜與甜點的部分同樣不容小覷，「松露雲朵茶碗蒸」以滑嫩蒸蛋為基底，層層堆疊奶油白醬與現刨黑松露，呈現出前所未有的口感體驗。而尾聲的「抹茶紅豆舒芙蕾」則選用宇治抹茶與萬丹紅豆，並以鐵板燒手法烹調，讓舒芙蕾的香氣更加濃郁，為整場饗宴畫上完美句點。此外，鐵板燒的靈魂料理「炒飯」，也是本次套餐的一大亮點。「和牛蒜香炒飯」特選台中194號馥米與雲林莿桐蒜頭，米粒吸收了和牛油脂的香氣，再搭配適度的鍋巴，口感層次豐富且令人回味無窮。這道料理不僅展現了主廚對食材與火候的掌控，更讓食客感受到鐵板燒料理的無限可能性。除了頂級佳餚，阪前還推出了多項節慶優惠活動。自2024年12月2日至2025年1月31日，平日內用並點選套餐的顧客，只需出示活動文案或社群截圖即可免費獲得價值680元的「海鮮珠寶盒」。此外，從2024年12月16日至2025年2月2日，消費者可499元加價購價值980元的「極上帝王蟹腳」，為套餐增添豪華層次。情人節期間，凡於2025年2月3日至2月28日內用2客套餐，亦可享受價值680元的「松露清酒和牛頰」款待，讓情侶共享奢華浪漫的用餐體驗。





阪前鉄板焼き「賀正御禮和牛套餐」優惠活動

平日限定 慶典盛宴

活動期間：2024年12月2日至2025年1月31日

優惠內容：平日內用點選套餐，出示活動文案、社群圖片截圖或評論打卡，即可免費獲得價值680元的「海鮮珠寶盒」。



阪前鉄板焼き 慶典盛宴 匠心獨享

活動期間：2024年12月16日至2025年2月2日

優惠內容：內用點選套餐的顧客，可加價499元享受價值980元的「極上帝王蟹腳」，讓新年用餐體驗更加升級。



阪前鉄板焼き 雙人同享 奢華款待

活動期間：2025年2月3日至2025年2月28日

優惠內容：情人節期間，內用兩客（含）以上套餐，並出示活動文案、社群圖片截圖或評論打卡，每客可免費獲得價值680元的「松露清酒和牛頰」。