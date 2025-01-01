台中燒肉店加一！有「燒肉之都」之稱的台中，近期又多了一家全新高檔燒肉店「京燒肉」，並且進駐一級台中美食戰區的公益路上，低調奢華的用餐空間，主打精緻燒肉，提供日本A5和牛套餐、無微不至的桌邊服務，勢必會躍上燒肉控的台中必吃燒肉名單。



▲京燒肉讓和牛宛如精品般展示在燒肉控眼前/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲京燒肉的包廂可容納至多14人，低消為3萬元/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

位於台中市公益路二段、知名台中頂級餐廳聚集處的「京燒肉」，斥資打造用餐環境，特別設計重達600多公斤、象徵豪氣的鈦金大門，並以黑金作為空間主色系，餐廳散發著低調又奢華的氛圍；座位部分，一、二樓劃分五個開放式座位區，還有一個可容納12至14人的包廂座位，為台中團體聚會餐廳增添了一個好選擇。▲京燒肉檸檬主廚特別設計色香味俱全的稻燻炙燒和牛/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲京燒肉套餐深受歡迎的A5和牛月見/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

​​「京燒肉」出身老字號日料名店新都里的檸檬主廚帶領，主打日本和牛套餐，並以透明盒來盛裝和牛、讓每一塊精選部位皆宛如精品般展示在饕客眼前。不只是提供管家式的桌邊燒烤服務，更對於火侯掌握分秒不差、嚴格講究。此外，檸檬主廚表示，燒肉套餐應當顧及現代人崇尚飲食均衡、內容需豐富多元，因此「京燒肉」以Fine Dining的高標準在設計的雙人套餐菜色，希望每位饕客都能感受舒適、深刻的用餐體驗。



▲▼京燒肉提供管家式專人燒烤服務，不論燒烤、擺盤都可見用心/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



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「京燒肉」雙人套餐至少有600公克的肉量，並提供四款不同價位讓消費者選擇。除了精選各式和牛燒烤、手沖日本A5和牛牛肉湯之外，亦包含以海膽點綴的特製奶油吐司獺祭漬雲林烏魚子、北海道北寄貝、胭脂蝦、紹興草蝦、磯煮鮑魚搭配奶油鮑肝醬等數款的精緻海味，海陸珍寶一餐滿足。▲京燒肉套餐除了和牛，亦提供精緻海鮮料理/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲京燒肉的鮭魚卵炸飯糰老少咸宜，是人氣最高的主食/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

主食部分，窩客島特別推薦「鮭魚卵炸飯糰」，靈感源自檸檬主廚年少於新都里任職期間，料理長為年歲已高的王永慶特製的烤飯糰，而檸檬主廚在「京燒肉」將當年令台灣經營之神折服的的烤飯糰改良升級，將外層烤製微焦、帶有酥脆口感，內餡的鮭魚卵也與被譽為「夢幻之米」的北海道夢美人白米飯相輔相成，是老少咸宜的高人氣主食。最後甜點則提供「昭和布丁」或「栗子提拉米蘇」二擇一，為每名饕客劃下甜美不膩的句點。



▲京燒肉套餐包含手沖日本A5和牛牛肉湯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲京燒肉的昭和布丁滑順香甜/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

京燒肉店家資訊

地址：台中市南屯區公益路二段836號

電話：04 2250 0836

訂位：inline.app

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▲京燒肉首推的雙人套餐內容豐富多元，海陸兼具/京燒肉提供、WalkerLand窩客島整理

▲京燒肉的用餐座位以黑金為主色系、氛圍低調奢華/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲京燒肉燒肉可搭配魚子醬享用/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲京燒肉套餐深受歡迎的A5和牛月見/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲京燒肉主食亦有古早味鹹粥，暖心又暖胃/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝