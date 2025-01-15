台北深夜日料店「酒叁炭火居酒屋」下班就約這！這家地點位在信義安和站附近，靠近臨江街觀光夜市；他們家不僅提供多款精緻的日料餐點，每天也都營業至凌晨1點，還營造出一種讓人卸下疲憊的舒適氛圍，是個相當適合上班族聚餐推薦的熱點，現在就趕緊來看看。



▲▼台北深夜日料店「酒叁炭火居酒屋」下班就約這！地點位在信義安和站附近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



信義安和餐廳 酒叁炭火居酒屋

「酒叁炭火居酒屋」鄰近信義安和捷運站，步行僅需6分鐘。雖然店內空間不大，但設計感與細節打理得宜。除了提供座位區與吧檯區，店內還設有投影設備，常播運動賽事，讓顧客在享用佳餚之餘增添更多樂趣。而他們家菜單主要是以食材新鮮、工序精緻著稱，從握壽司到甜點，每一道料理都充滿驚喜，深受老饕們青睞。推薦閱讀： 公館商圈「墨洋拉麵」170元拉麵吃到飽！小菜免費續、50元叉燒飯必點。

▲▼信義安和美食「酒叁炭火居酒屋」雖然店內空間不大，但設計感與細節打理得宜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝首推「主廚六貫握壽司」每日選擇不同魚類搭配，醋飯酸甜中帶有米的香氣，無論是和比目魚鰭邊，或是鮭魚、北海道干貝結合，可以品嘗到滿滿海鮮的鮮甜味。此外還有前菜「山藥細麵」海膽與鮭魚卵的鮮甜交融，一口吃下超過癮。而「日本和牛橫隔膜」也是必點，軟嫩之餘帶有肉味的香甜，拿來當下酒菜超適合。▲▼信義安和美食「酒叁炭火居酒屋」推薦菜單：山藥細麵、日本和牛橫隔膜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在繁忙的都市生活中，找到一處能舒緩壓力又能享受美食的場所並不容易。然而，位於信義安和的「酒叁炭火居酒屋」卻成為了不少人心中的避風港。如果大家正在尋找一家既能滿足味蕾，又能療癒心靈的餐廳，那麼就把「酒叁炭火居酒屋」列入必訪清單吧。▲▼信義安和美食「酒叁炭火居酒屋」推薦菜單：日本和牛橫隔膜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區安和路二段93號

營業時間：18:00–01:00