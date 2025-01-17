挽肉と米信義店要開了！漢堡排控敲碗期待的「挽肉と米」正式宣佈，即將在1/20於信義區開幕，地點就在信義區A19一樓，位於信義遠百正對面。官方更公告自即日起(1/17)開放線上預約，而老闆J哥也在個人IG表示，在挽肉と米信義店預計開放「免預約用餐」，搶不到訂位的粉絲也能吃得到。



▲▼挽肉と米信義店即將在1/20正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供



挽肉と米信義店 開幕資訊

開幕日期：預計2025/01/20

網路預約：2025/01/17起

預約網址：https://walkr.tw/xue9tYC6



挽肉と米免預約用餐制度

規劃中，依挽肉と米官方公告為準。