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挽肉と米免預約！挽肉と米信義店1/20開幕，免預約也能吃挽肉與米。

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2025-01-17 10:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：挽肉と米
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

挽肉と米信義店要開了！漢堡排控敲碗期待的「挽肉と米」正式宣佈，即將在1/20於信義區開幕，地點就在信義區A19一樓，位於信義遠百正對面。官方更公告自即日起(1/17)開放線上預約，而老闆J哥也在個人IG表示，在挽肉と米信義店預計開放「免預約用餐」，搶不到訂位的粉絲也能吃得到。
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼挽肉と米信義店即將在1/20正式開幕  / WalkerLand窩客島整理提供



挽肉と米信義店即將在1/20正式開幕，地點在信義A19一樓，本次餐廳環境將會是全球最大間的「挽肉と米」，因為信義店特別設置3圈烤爐，是同時可以容納最多人用餐的門市，就是要讓更多粉絲能品嚐到每天現做100%純和牛絞肉、現場炭火燒烤的日式漢堡排。
挽肉與米 華山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲挽肉と米信義店是全球能容納最多人的分店  / WalkerLand窩客島整理提供

挽肉と米台灣官網在1/17上午9:00起開放「挽肉と米信義店」預約，粉絲們這次一定要準時訂起來。搶不到的訂位也不用擔心，老闆J哥也在個人IG影片中提及，未來將規劃「現場排隊、免預約用餐」制度，讓粉絲們走過路過，突然想吃漢堡排也有機會可以朝聖。

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挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲挽肉と米將規劃免預約用餐制度  / WalkerLand窩客島整理提供


 

挽肉と米信義店 開幕資訊

開幕日期：預計2025/01/20
網路預約：2025/01/17起
預約網址：https://walkr.tw/xue9tYC6
 

挽肉と米免預約用餐制度

規劃中，依挽肉と米官方公告為準。

 

 

 

 

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