台南冬日限定美景與春節活動即將熱鬧登場！在春節期間，台南多元的活動與冬季美景為遊客提供豐富的旅遊選擇。不僅有市區的歷史文化與節慶活動，還能到鄉村地區感受迷人的自然風光。從梅嶺的梅花到六甲的落羽松，都是冬季限定的自然美景。向北更可串聯柳營、鹽水等地的景點與節目安排，讓旅人能享受與城市截然不同的鄉村風情。



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▲台南冬日限定美景與春節活動即將熱鬧登場 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



六甲菁埔埤的落羽松是台南冬季的熱門景點之一。受冷氣團影響，大片落羽松逐漸轉為紅色，環湖步道讓人得以近距離欣賞這層層疊疊的森林景致。湖面倒映出樹影與天空的畫面，如夢似幻，讓人忍不住駐足拍照。周邊更種植了粉色與白色的波斯菊、金黃色的油菜花，為自然景觀增添一份亮眼的色彩。



▲六甲菁埔埤的落羽松是台南冬季的熱門景點之一 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

六甲落羽松季「2025落羽松-松鶴攏佇遮」將於1月18日開幕，並逐步推出第三波花海，包括百日草、萬壽菊與向日葵。今年活動更邀請到2024文博會的超萌吉祥物「巷仔Niau」，陪伴遊客一起迎接春節。此景點距離六甲市區僅10分鐘車程，沿台1線北行約3分鐘則可到達「九品蓮花生態教育園區」，在這裡可以享用蓮花美食並體驗悠閒的田園生活。▲六甲落羽松季「2025落羽松-松鶴攏佇遮」將於1月18日開幕 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理繼續沿著台1線向北，還有適合親子遊玩的「乳牛的家」，提供餵食動物與品嚐鮮奶火鍋等活動。另外，柳營的德元埤荷蘭村則以荷蘭風情聞名。園內的荷蘭風車、田園景觀與獨木舟體驗，搭配露營烤肉區，是家庭春節出遊的絕佳選擇。今年春節期間（1月29日至2月2日），德元埤荷蘭村將與官田葫蘆埤自然公園、新化虎頭埤聯合推出「2025三埤迎春蛇宓都好玩」系列活動，邀請大家共享歡樂時光。▲適合親子遊玩的「乳牛的家」 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理夜晚則推薦前往鹽水欣賞「月之美術館-漫月美行動」年度特展。展覽以「時間的縫隙」為主題，共展出18件結合永續理念的作品，部分使用廢棄寶特瓶等再生素材製作。作品主要分布於永成戲院、三生書院與連成巷口等地，還有繽紛的燈籠海點綴街道，使巷弄宛如開放式美術館。展期至2月16日，每晚18點至22點亮燈，無論白天或夜晚，皆各有不同的藝術氛圍。▲「月之美術館-漫月美行動」年度特展 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理另一大亮點「2025月津港燈節」也將於1月18日至2月16日登場。今年主題為「光的年輪」，展出66組光影藝術作品，結合六甲落羽松與柳營德元埤荷蘭村等景點，構成一系列豐富的春節行程。更多詳細資訊可至「2025台南行春」官方網站查詢，這個春節，台南將以冬日限定的自然美景與藝術活動，帶給每位旅人難忘的回憶。▲王爺廟巷燈籠海 / 台南觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

台南2025落羽松季「松鶴攏佇遮」

日期：2025年1月18日開幕

特色：落羽松美景、波斯菊、油菜花、百日草、萬壽菊、向日葵花海

特別活動：2024文博會吉祥物「巷仔Niau」陪遊客迎新春

周邊景點：九品蓮花生態教育園區（品蓮花美食）



台南2025德元埤荷蘭村

春節期間活動：「2025三埤迎春蛇宓都好玩」系列活動（1月29日至2月2日）

特色：荷蘭風車、田園景觀、獨木舟體驗、露營烤肉區

配套設施：展售中心、餐廳



台南2025月之美術館-漫月美行動

展期：2025年1月18日至2月16日

主題：「時間的縫隙」

特色：18件永續環保藝術作品（含再生素材創作）、燈籠海裝置藝術

展區：永成戲院、三生書院、連成巷口等



台南2025月津港燈節

日期：2025年1月18日至2月16日

主題：「光的年輪」

展出：66組光影藝術作品



2025台南行春

網站 https://tainan-newyear.tw/

