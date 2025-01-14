台南燈會、月津港燈節又來了！台南將以文化與熱鬧活動打造全新2025「臺南春節文化盛宴」迎接新年，要與全台各地的民眾一起在春節期間欣賞月津港燈節、參與鹽水蜂炮，體驗在地特色與人文氛圍。這些活動不僅彰顯中華民國台南在地傳統民俗，更為遊客帶來視覺與心靈的多重饗宴。
▲台南將以文化與熱鬧活動打造全新2025「臺南春節文化盛宴」迎接新年 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理
今年邁入第15年的月津港燈節將於1月18日至2月16日間展出，以「光的年輪」為主題，匯聚國內外66組精彩聲光藝術作品，點亮鹽水水岸空間。黃偉哲市長表示，此次燈節將文化創意與自然景觀結合，塑造鹽水地區成為居民與遊客的理想休閒地點。展覽期間還有「漫月美行動」藝術展，主題為「時間的縫隙」，共展示18件作品，分布於巷弄老屋中，邀請遊客細細探索這片充滿人文氣息的藝術天地。
▲邁入第15年的月津港燈節將於1月18日至2月16日間展出 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理
2月11日至12日的鹽水蜂炮將再度震撼登場，主題「金蛇報喜蛇年行大運」象徵迎接新年的吉祥祝福。元宵節當晚，蜂炮將於鹽水國中操場盛大施放，搭配LED燈光演出，展現傳統與現代科技的完美結合。鹽水蜂炮以其驅邪祈福的文化內涵，吸引了眾多國內外遊客共同參與，成為臺灣最具代表性的民俗活動之一。
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▲▼台南2月11日至12日鹽水蜂炮將再度震撼登場 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理
同時，台南市觀旅局為方便遊客賞燈及參與活動，特別與多家旅行社合作，推出19條1至4日遊行程，讓民眾輕鬆規劃春節假期。同時，也結合9家飯店及民宿業者，推出住宿優惠方案，只需持相關活動DM即可享折扣。此外，鹽水周邊景點如永成戲院、橋南老街、天主堂等，也是不可錯過的旅遊目的地。而後壁俗女村、白河關子嶺泥漿溫泉及東山咖啡175公路等更為旅程增添豐富性。品嚐在地小吃如鹽水意麵、豆簽羹，則是讓味蕾體驗鹽水的最佳方式。
台南2025月津港燈節展出資訊
時間：2025年1月18日－2月16日
主題：「光的年輪」
亮點：66組國內外聲光藝術作品
地點：鹽水月津港周邊
台南2025鹽水蜂炮
時間：2025年2月11日－2月12日
主題：「金蛇報喜蛇年行大運」
亮點：元宵節當晚於鹽水國中操場施放LED燈蜂炮
台南2025漫月美行動展覽
時間：即日起至2025年2月16日
主題：「時間的縫隙」
亮點：展出7件新作及11件常設作品，分布於鹽水巷弄老屋
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