台南燈會、月津港燈節又來了！台南將以文化與熱鬧活動打造全新2025「臺南春節文化盛宴」迎接新年，要與全台各地的民眾一起在春節期間欣賞月津港燈節、參與鹽水蜂炮，體驗在地特色與人文氛圍。這些活動不僅彰顯中華民國台南在地傳統民俗，更為遊客帶來視覺與心靈的多重饗宴。



▲台南將以文化與熱鬧活動打造全新2025「臺南春節文化盛宴」迎接新年 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理



今年邁入第15年的月津港燈節將於1月18日至2月16日間展出，以「光的年輪」為主題，匯聚國內外66組精彩聲光藝術作品，點亮鹽水水岸空間。黃偉哲市長表示，此次燈節將文化創意與自然景觀結合，塑造鹽水地區成為居民與遊客的理想休閒地點。展覽期間還有「漫月美行動」藝術展，主題為「時間的縫隙」，共展示18件作品，分布於巷弄老屋中，邀請遊客細細探索這片充滿人文氣息的藝術天地。



▲邁入第15年的月津港燈節將於1月18日至2月16日間展出 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

台南2025月津港燈節展出資訊

時間：2025年1月18日－2月16日

主題：「光的年輪」

亮點：66組國內外聲光藝術作品

地點：鹽水月津港周邊



台南2025鹽水蜂炮

時間：2025年2月11日－2月12日

主題：「金蛇報喜蛇年行大運」

亮點：元宵節當晚於鹽水國中操場施放LED燈蜂炮



台南2025漫月美行動展覽

時間：即日起至2025年2月16日

主題：「時間的縫隙」

亮點：展出7件新作及11件常設作品，分布於鹽水巷弄老屋



2025臺南行春網

網址：tainan-newyear.tw



台南旅遊網

網址：www.twtainan.net



台南旅遊臉書粉絲團

網址：www.facebook.com/traveltainan